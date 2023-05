Comizio della destra a Catania in diretta sulla Rai, la Vigilanza: “Possibile violazione, valuteremo” Il comizio per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra, al quale hanno partecipato anche principali leader tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, è stato trasmesso in diretta su RaiNews24. Per la commissione di Vigilanza Rai ci potrebbe essere una violazione delle regole sul servizio pubblico.

A cura di Annalisa Girardi

La chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Catania finisce in Vigilanza Rai. Il comizio nella città siciliana, che ha visto la partecipazione dei principali leader tra cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini, è stato trasmesso in diretta su RaiNews24 e questo, sottolinea ora la presidente della commissione parlamentare di Vigilanza, potrebbe essere una "violazione importante" delle regole a cui deve essere sottoposto il servizio pubblico.

"Apprendo dalle segnalazioni di diversi gruppi parlamentari che su RaiNews24 sarebbe andata in onda in diretta il comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania. La commissione di Vigilanza valuterà con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza", ha detto Barbara Floridia. Per poi aggiungere: "Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo che il servizio pubblico non si può assolutamente permettere".

Oltre alla presidente, anche gli altri membri della commissione in quota Movimento Cinque Stelle si sono esposti sul caso: "Nell'edizione di questa sera del telegiornale di RaiNews24 è andato in onda in diretta il comizio da Catania degli esponenti di destra. Si tratta di una violazione gravissima della par condicio che non si ricorda essere mai accaduta e di cui il direttore della testata e i vertici dell'azienda devono rendere conto immediatamente". Per poi annunciare un esposto al Garante: "Presenteremo sul caso un esposto all'Agcom e un'interrogazione in commissione di vigilanza Rai per comprendere come sia stato possibile mettere in atto una simile operazione in palese violazione della legge".

Anche i membri della commissione del Partito democratico sono intervenuti: "Gravissima violazione da parte di Rainews24 della par condicio all'ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia che ha trasmesso in diretta il comizio di Salvini Meloni e Tajani da Catania. Non era mai accaduta una cosa del genere. La nuova Rai diventa TeleMeloni. Abbiamo presentato esposto urgente ad Agcom e una urgente interrogazione parlamentare. Mai il servizio pubblico era caduto così in basso nella parzialità politica. È tv di regime", hanno scritto.