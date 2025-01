video suggerito

Migranti, scarcerato il capo della Polizia libica arrestato a Torino per torture: già tornato in Libia Domenica Najeem Osema Almasri Habish (capo della Polizia giudiziaria libica) era stato arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale. Oggi è stato scarcerato, a quanto risulta per un errore procedurale della Questura di Torino. È già in volo verso la Libia.

A cura di Luca Pons

Domenica, Najeem Osema Almasri Habish era stato arrestato a Torino. Il capo della Polizia giudiziaria libica era accusato di gravi violazioni dei diritti umani e crimini di guerra, e il mandato d'arresto veniva dalla Corte penale internazionale. Era considerato una delle figure centrali nella gestione e repressione delle persone migranti che attraversano la Libia. Ma poche ore dopo Habish è stato rilasciato ed espulso. Ora è già in volo verso Tripoli.

Non è ancora chiara la dinamica di ciò che è successo. A quanto risulta, dopo l'arresto, il ministero della Giustizia stava valutando l'invio della richiesta della Corte penale internazionale all'organo che si occupa degli arresti su mandato internazionale, cioè il Procuratore generale della Corte d'appello di Roma. Ma l'arresto di Almasri non è stato validato.

Dopo la mancata validazione, sarebbe arrivata l'espulsione dall'Italia. E, di conseguenza, Almarsi sarebbe stato messo subito su un volo per la Libia.

"Il Procuratore generale chiede che codesta Corte dichiari l'irritualità dell'arresto", si legge nell'ordinanza della Corte d'appello di Roma secondo quanto riportato da Ansa, "in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale; ministro interessato da questo ufficio in data 20 gennaio, immediatamente dopo aver ricevuto gli atti dalla Questura di Torino, e che, ad oggi, non ha fatto pervenire nessuna richiesta in merito".

Ci sarebbe quindi stato un errore di procedura. Prima dell'arresto, la Questura di Torino avrebbe dovuto avvisare il ministero della Giustizia, che si occupa di gestire i rapporti con la Corte dell'Aja. Invece al ministero non è arrivato alcun preavviso, e a metterlo a conoscenza dell'avvenuto è stata proprio la Procura romana. Troppo tardi, però. Dato che non è stata rispettata la procedura, "non ricorrono le condizioni per la convalida e, conseguentemente, per una richiesta volta all'applicazione della misura cautelare. Ne deriva la immediata scarcerazione del pervenuto"