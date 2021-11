Migranti, persi i contatti con 75 profughi alla deriva al largo Lampedusa: “Non lasciateli annegare” Nuova tragedia migranti al largo di Lampedusa, dove sono stati persi i contatti con una imbarcazione con a bordo 75 persone. La denuncia di Alarm Phone: “I parenti sono preoccupati”.

A cura di Ida Artiaco

Naufraghi a bordo della Sea Watch 3 dopo essere stati soccorsi in mare, immagine di repertorio.

Sono stati persi i contatti con i 75 migranti in difficoltà che erano stati segnalati ieri da Alarm Phone quando erano a circa 50 miglia da Lampedusa. Da 17 ore non se ne hanno notizie. "Le autorità italiane e maltesi si rifiutano di fornire informazioni. Le autorità tunisine hanno sospeso le ricerche. Non sono arrivati a Lampedusa. I parenti sono preoccupati. Non lasciateli annegare", si legge questa mattina sul profilo ufficiale di Alarm Phone su Twitter che sempre sulla piattaforma social ieri aveva fatto sapere che c'erano dei problemi con una imbarcazione: "Abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in pericolo con 75 persone a bordo. Naviga lentamente e deve far fronte al forte vento. Abbiamo allertato le autorità già da 23 ore, ma nessun soccorso in vista".

Si tratta dell'ennesima tragedia che si consuma nel Mediterraneo dall'inizio di ottobre. Solo il 12 novembre l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) c'era stato un "devastante naufragio che ha causato la morte di almeno 74 migranti al largo di Khums, in Libia. Si tratta dell’ultima di una serie di tragedie che hanno coinvolto almeno altri otto naufragi nel Mediterraneo centrale negli ultimi due mesi". L’imbarcazione, secondo l’Oim, “trasportava oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. Quarantasette sopravvissuti sono stati portati a riva dalla Guardia Costiera libica e da pescatori, 31 corpi sono stati recuperati".