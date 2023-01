Migranti, Geo Barents ha effettuato un secondo soccorso: “Chiesto autorizzazione, nessuna risposta” La nave umanitaria di Medici senza frontiere, diretta a La Spezia per sbarcare dopo un primo salvataggio in mare, ha prestato soccorso a un’altra imbarcazione di migranti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza immigrazione ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nave Geo Barents, sulla rotta per La Spezia, ha effettuato un secondo salvataggio in mare. Il nuovo codice di condotta approvato dal governo Meloni con il decreto Immigrazione dello scorso 3 gennaio, però, lo proibisce. Almeno teoricamente, secondo quanto riferito in fase di illustrazione del decreto e delle nuove regole che le organizzazioni umanitarie devono seguire per continuare a soccorrere i migranti nel Mediterraneo. Nei giorni scorsi, però, il ministro Piantedosi aveva chiarito che, qualora una nave delle Ong avesse incontrato sul suo tragitto un'altra imbarcazione in difficoltà avrebbe potuto soccorrerla. L'obiettivo del governo Meloni, in sostanza, era evitare che le navi umanitarie restassero "per oltre due settimane" a prestare soccorso.

Nello specifico, si tratta di questo passaggio del decreto:

d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorita' e' raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso

Geo Barents, fanno sapere da Medici senza frontiere, ha ricevuto un'allerta da Alarm Phone mentre si dirigeva verso Nord: "Siamo andati verso il punto segnalato, ma durante la navigazione abbiamo incontrato un'altra imbarcazione in difficoltà in acque internazionali in zona Sar Libia". E spiegano: "Abbiamo così effettuato il salvataggio di 61 persone, tra cui 13 donne e 24 minori. Un bambino ha meno di 1 anno".

"Le autorità italiane sono state avvertite, ma non abbiamo ricevuto al momento nessuna risposta – fanno sapere ancora dalla nave umanitaria – Adesso a bordo abbiamo 130 sopravvissuti, di cui 69 persone soccorse ieri, 61 oggi". Il passaggio sull'autorizzazione è fondamentale perché, secondo la lettura del governo, eventuali altri salvataggi sono effettuabili solamente previo via libera delle autorità competenti. Ora si attende la risposta del governo italiano, che dovrà decidere – per la prima volta – se e in che misura attuare il nuovo decreto.