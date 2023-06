Meloni vuole un fisco “amico delle imprese”, Schlein la incalza: “Governo legittima chi evade le tasse” La posizione del governo su tasse ed evasione fiscale agita l’opposizione. Schlein chiede alla premier Meloni di prendere le distanze da Nordio: “Ci spieghi se intende usare la clava con i poveri e fare carezze agli evasori”.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo le polemiche per le sue recenti affermazioni, in cui sembrava difendere o quantomeno giustificare gli evasori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a parlare di fisco.La premier è stata attaccata per aver detto, qualche settimana fa, che una parte delle tasse sono "pizzo di Stato", spiegando poi, dopo le critiche, "che quando lo Stato, invece di fare lotta all’evasione fiscale, fa caccia al gettito – cioè si quota all’inizio dell’anno quanto si prevede di fare con la lotta all’evasione fiscale, dopodiché si devono fare quegli importi a tutti i costi altrimenti non si hanno i soldi per coprire provvedimenti – si fanno cose bizzarre e secondo me non è giusto", aveva detto margine delle celebrazioni del 2 giugno.

Poi è arrivata la presa di posizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio ad aggiungere altra legna sul fuoco. Per il Guardasigilli infatti "se un imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti per pagare fino all’ultimo centesimo di imposte non ci riuscirebbe perché comunque qualche violazione verrebbe trovata, le norme si contraddicono". Secondo Nordio "Questo fisco vessa anche i contribuenti perbene". Parole che hanno scatenato l'ira delle opposizioni, secondo cui il governo legittima l'evasione fiscale.

Ma il polverone sollevato dopo quelle affermazioni non sembra ancora passato. Meloni oggi ribadisce la posizione del governo sull'eccessivo carico fiscale che pesa sui cittadini. "Non si può partire da un principio di colpevolezza verso tutti, come è stato per troppe volte, in cui grava sulle spalle delle imprese e delle persone per bene l'onere di dimostrare di essere tali. Noi abbiamo ribaltato questo paradigma nel Codice degli Appalti e intendiamo farlo anche in tante altre riforme strategiche che il governo sta portando avanti e che sta attuando", ha detto la premier in un videomessaggio all'Ance. "A partire dalla delega fiscale, con la quale vogliamo costruire un fisco alleato di chi fa impresa e produce ricchezza, non un fisco nemico, quasi vessatore".

La segretaria Schlein contro Meloni e Nordio

"Voglio ritornare sulle dichiarazioni del ministro Nordio degli ultimi giorni. Noi crediamo che sia grave avere a ripetizione affermazioni di membri del governo che sostanzialmente legittimano l'evasione fiscale. Meloni ci spieghi se intende usare la clava con i poveri e fare carezze agli evasori. Noi non siamo d'accordo. Trovo gravi queste affermazioni e vorrei che il Governo smentisse", ha detto oggi la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Dipartimento Sport dem.