Meloni parla dei suoi problemi di salute e fa gli auguri all'Italia: "Un 2024 di orgoglio e ottimismo" Giorgia Meloni ha parlato della sua breve malattia e di come sta adesso, attaccando anche chi ha fatto polemica. Poi ha rivolto un augurio "all'Italia intera" per un 2024 "di orgoglio, successi, ottimismo e speranza". Nella serata di ieri Meloni ha anche telefonato al presidente Mattarella, ringraziandolo per il suo discorso di fine anno.

A cura di Luca Pons

Giorgia Meloni nel giorno di Capodanno ha pubblicato un messaggio di auguri all'Italia per il 2024. Non si è trattato di un vero e proprio discorso di fine anno come quello, tradizionale, del presidente Mattarella, ma ha dato l'occasione a Meloni di parlare anche delle condizioni di salute che negli ultimi giorni l'hanno portata a rimandare la conferenza stampa di fine anno per due volte: "Ho avuto qualche piccolo problema di salute che mi ha costretto a casa, ma ora sto molto meglio", ha detto la presidente del Consiglio sui social.

Come è diventato noto, il problema che ha costretto Meloni a sospendere l'attività politica per alcuni giorni è stata una sindrome otolitica: un disturbo che può causare vertigini, nausea e capogiri. Secondo quanto comunicato dai suoi collaboratori, già negli scorsi giorni le condizioni di salute della presidente del Consiglio sono decisamente migliorate. Perciò non dovrebbero esserci altri ostacoli in vista del tradizionale incontro con la stampa, che è slittato al 4 gennaio alle ore 11.

"Voglio scusarmi per gli impegni che ho dovuto rimandare (dai quali, come sempre, non mi sottrarrò)", ha scritto Meloni, "e ringraziare i tanti italiani che mi hanno mandato auguri di pronta guarigione". Poi non ha risparmiato un attacco a chi avrebbe portato avanti una polemica sulla sua breve malattia: "Un ringraziamento voglio farlo anche a quei pochi che sono riusciti a polemizzare perfino sulla salute: mi ricordano chi non voglio essere".

La presidente del Consiglio ha anche fatto gli auguri per il nuovo anno, rivolgendosi "all'Italia intera". Meloni ha scritto: "Ma soprattutto, voglio augurare all’Italia intera un 2024 di orgoglio, successi, ottimismo e speranza. Io ce la metterò tutta, e con me il governo, ma per costruire un futuro migliore per questa nazione unica è importante che ci crediamo tutti insieme. Che possiate essere felici, coraggiosi e intraprendenti. Auguri di buon anno, a voi e alle vostre famiglie".

Sempre ieri sera, risulta che Meloni abbia telefonato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rispondere al discorso di fine anno del Quirinale. Secondo una nota diffusa da Palazzo Chigi, Meloni ha espresso l'apprezzamento personale di tutto il governo per il discorso di Mattarella. In particolare, ha detto che è stato un intervento "di grande profondità e visione", soprattutto sul tema del "cammino verso la pace e la fine dei conflitti", ma anche per l'attenzione "prestata dal capo dello Stato alle giovani generazioni, ai loro bisogni e alle loro aspettative".