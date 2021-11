Meloni chiede a Speranza di bloccare “l’immigrazione illegale” per fermare la variante Nu del virus Giorgia Meloni chiede al ministro Speranza di fermare “l’immigrazione illegale dalla Libia e dalla Tunisia” dopo il blocco degli ingressi in Italia per la variante Nu.

A cura di Tommaso Coluzzi

La variante Nu preoccupa l'Europa, che cerca di salvare il salvabile chiudendo ai voli provenienti dall'area del Sudafrica. Ma la nuova variante diventa anche e subito un caso politico. Questa mattina il ministro Speranza ha deciso di fermare gli ingressi delle persone provenienti da sei Paesi di quella regione: "Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la variante B.1.1.529. Nel frattempo massima precauzione", si legge nel messaggio pubblicato sui suoi social.

Oltre ai commenti di molti utenti, però, su Twitter è comparsa anche la risposta della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che rispolvera un vecchio cavallo di battaglia: "Scusa – risponde la deputata romana, leader del partito d'opposizione – quindi nel dubbio fermerete anche l'immigrazione illegale, atteso che non potete sapere se chi si imbarca in Libia o in Tunisia è passato da quelle nazioni… vero?". L'area geografica in cui in questi giorni si sta diffondendo la nuova variante del Sars-Cov-2, però, è quella dell'Africa meridionale. Per capirci il Paese più vicino a Libia e Tunisia è il Mozambico, a seimila chilometri di distanza.

Giorgia Meloni continua la sua battaglia politica contro l'immigrazione, che l'ha portata recentemente a chiedere ripetutamente il blocco navale nel Mediterraneo. Ha suscitato parecchio scalpore anche la frase pronunciata poche settimane fa durante la trasmissione di Rete 4 Controcorrente: "Ci si dice che l’immunità di gregge è impossibile, perché il vaccino non ferma il contagio, perché ci sono le varianti e perché noi siamo in un mondo globalizzato nel quale possiamo pure vaccinare il 100% degli italiani, ma quando ti arrivano gli immigrati dall’Africa il virus rientra. Quindi io devo vaccinare mia figlia, di cinque anni, con un vaccino che non ha terminato la sperimentazione, per consentire agli immigrati di sbarcare illegalmente in Italia", aveva detto la leader di Fratelli d'Italia legando i due concetti e facendo molto discutere.

Discorso simile fatto oggi da Matteo Salvini, sempre con un tweet, che però se la prende con la ministra Lamorgese: "Ma come, c’è l’allarme varianti ma per questi 461 nessun problema?", scrive il segretario della Lega riferendosi al porto sicuro assegnato alla nave umanitaria Sea Watch 4 dopo più di una settimana in mare.