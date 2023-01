Matteo Richetti ricoverato d’urgenza in ospedale per un malore Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva, è stato ricoverato d’urgenza al Gemelli di Roma per via di un malore. Il parlamentate si trova adesso in ospedale per accertamenti.

A cura di Annalisa Cangemi

Il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, Matteo Richetti, si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale. Il parlamentare 48enne è svenuto mentre si trovava in Aula a Montecitorio. Dopo un primo controllo nell'ambulatorio della Camera è stato trasferito nell'ospedale romano Gemelli.

L'Ufficio stampa di Azione ha diffuso così la notizia: "Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da malore in aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli dove si trova ricoverato per accertamenti".

Da parte dei colleghi parlamentari sono subito arrivati auguri per una rapida guarigione e messaggi di incoraggiamento. "Niente scherzi Mattè, mi raccomando!", twitta Carlo Calenda.

"Auguri di pronta guarigione a Matteo Richetti a nome dei deputati di Forza Italia. Contiamo di vederti presto di nuovo in Aula. Forza Matteo!", scrive sempre su Twitter Alessandro Cattaneo, capogruppo FI alla Camera.

"A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia auguro pronta guarigione al collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione", dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti.

"Il gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle alla Camera è vicino al collega Matteo Richetti e gli augura una pronta guarigione", afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5s.

"Abbiamo appreso del problema di salute che ha colto Matteo Richetti e ci auguriamo di vederlo presto in aula. A lui e alla sua famiglia un grande in bocca al lupo a nome di tutta la Lega", dichiarano in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

"Il Gruppo di Noi Moderati è vicino al collega Matteo Richetti e gli augura una rapidissima guarigione. Vogliamo vederlo al più presto in Aula e in piena forma", afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Auguri di prontissima ripresa a Matteo Richetti, collega e amico", scrive su Twitter il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova.

"A nome del gruppo dei deputati di Alleanza Verdi e Sinistra i nostri auguri di pronta guarigione al collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione", dicono in una nota la capogruppo di AVS Luana Zanella e il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli. "Dai Matteo. Ti rivogliamo presto in forze", è il messaggio del segretario del Partito democratico, Enrico Letta.