I vertici del Movimento Cinque Stelle esultano per il risultato ottenuto su Rousseau: il 59% degli iscritti si è infatti espresso a favore del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Il voto, che secondo le previsioni iniziali si sarebbe dovuto aprire ieri, era stato sospeso in seguito alle consultazioni e Beppe Grillo aveva chiesto agli iscritti di pazientare, sottolineando che il colloquio con il presidente del Consiglio incaricato fosse andato molto bene e che molte delle proposte del M5s fossero state accolte, in primis quella di creare un ministero della Transizione ecologica. "Il mandato che gli iscritti ci hanno conferito oggi è chiaro: il MoVimento 5 Stelle sosterrà il nuovo governo", scrive il capo politico, Vito Crimi, aggiungendo: "Ora andiamo avanti. Superiamo questa assurda e incomprensibile crisi di governo, che mai ci saremmo sognati di provocare. E torniamo a fare ciò per cui siamo stati scelti: lavorare per i cittadini, per il Paese, per una comunità che sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente".

Una linea condivisa anche da Luigi Di Maio. "Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese. In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il MoVimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi. La fedeltà alla Nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda", ha scritto il ministro degli Esteri in un lungo post su Facebook.

Anche il presidente della Camera dimissionario, Roberto Fico, in una lettera aperta agli esponenti del M5s ha parlato di responsabilità, in relazione al voto su Rousseau. Assicurando, allo stesso tempo, che "il governo che è sul punto di nascere non sarà mai quello dell'austerity, ma semmai il suo opposto". Ribadendo poi le priorità di questo delicato momento storico e sottolineando che sarà un esecutivo "al di là delle singole personalità tecniche che lo dovessero costituire". Il M5s, infatti, inizialmente si era schierato apertamente contro un governo tecnico. Ma ora Fico garantisce: "Non può esserci progettualità senza politica, senza il Parlamento. La linfa viene dalla politica, e ben venga che la programmazione e la spesa dei fondi, assieme alle riforme, siano realizzati con le migliori competenze del nostro Paese. Le competenze al servizio delle idee: non è forse questo un elemento che appartiene al dna del Movimento?".