M5s, al via voto per le parlamentarie: nel listino di Conte anche Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato Si svolge oggi, dalle ore 10 alle ore 22, la consultazione in rete degli iscritti del M5s per votare i nominativi che andranno a comporre le liste elettorali in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È iniziata alle 10 di questa mattina la consultazione in rete degli iscritti al Movimento 5 Stelle per votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste di candidati nei collegi plurinominali delle circoscrizioni nazionali e estere, in vista del voto del 25 settembre. Gli iscritti potranno votare fino alle 22 di questa sera sulla piattaforma SkyVote, e avranno a disposizione tre schede: una per la Camera, una per il Senato e una per il ‘listino' di Conte.

"Le proposte di autocandidatura, verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel ‘Regolamento contenente le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di autocandidature', saranno sottoposte alla votazione degli iscritti a livello di circoscrizioni elettorali, distinte per Senato e Camera, ferma restando la facoltà del Presidente di intervenire, in qualunque fase del procedimento, per valutare la compatibilità dell'autocandidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle (art. 5 lett. h, dello Statuto)", si legge in una nota.

"In particolare, i candidati saranno posti in votazione nell'ambito della Circoscrizione della loro residenza o domicilio personale o professionale e/o centro principale dei propri interessi".

Leggi anche Il virologo Crisanti in corsa per il 25 settembre: Direzione Pd approva le candidature per le elezioni

"Ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, all'esito delle votazioni, nell'ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%", si legge sul sito del Movimento 5 Stelle.

Chi c'è nel listino di Giuseppe Conte

Ci sono 15 nomi nel listino di Giuseppe Conte, la lista ristretta, come l'ha definita il presidente del Movimento 5 stelle. Anche su questa gli iscritti M5S sono chiamati a dare il proprio assenso. Tra i 15 compaiono esponenti della società civile, come i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato. Esperti di transizione ecologica, come l'ex ministro Sergio Costa e il professor universitario Livio De Santoli, che alla Sapienza di Roma insegna "Energy Managment".

C'è anche il notaio del Movimento, Alfredo Colucci, che aveva certificato il voto dello scorso anno poi contestato dal tribunale di Napoli. E poi tanti big pentastellati, come l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia, l'ex capogruppo al senato Ettore Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, il componente del direttivo del gruppo parlamentare Francesco Silvestri, e i vicepresidenti del Movimento Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde. Sono questi i 15 nominativi che, ha sottolineato Conte in un videomessaggio su Facebook, "in ragione dell'esperienza maturata e dei ruoli che hanno ricoperto o ricoprono, assicureranno quella continuità di azione e di esperienza necessaria per affrontare la nuova legislatura".