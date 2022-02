L’Iss dice che chi non è vaccinato rischia 19 volte di più di morire per Covid Secondo il report dell’Iss chi non si vaccina contro il Covid rischia 19 volte di più di morire, 20 volte di più di finire in terapia intensiva e 9 volte di più di essere ricoverato rispetto a chi ha fatto la terza dose.

A cura di Tommaso Coluzzi

Chi non è vaccinato rischia di morire per Covid e finire all'ospedale molto di più rispetto a chi ha fatto due o tre dosi. Questo, ormai, si può dire essere un dato appurato, che viene aggiornato ogni settimana dall'Istituto superiore di sanità, nel report completo che esce il sabato. La situazione è cambiata con la variante Omicron, che i dati stanno pian piano confermando essere generalmente meno aggressiva, ma va anche considerato che l'impatto del virus mutato è avvenuto su una popolazione largamente vaccinata. Come ha spiegato qualche giorno fa il professor Burioni, la nuova variante è "più buona" soprattutto con chi si è vaccinato, mentre per tutti gli altri il rischio rimane ed è molto elevato.

Il report Iss conferma quanto detto finora: la mortalità per Covid tra persone non vaccinate è risultata 19 volte più alta rispetto a chi ha fatto la terza dose e 7 volte maggiore rispetto a chi ha concluso il ciclo primario (due dosi) da meno di quattro mesi. Nel periodo tra dicembre e gennaio sono stati 107 i decessi ogni 100mila abitanti tra i non vaccinati, dato che scende a 15 tra chi ha fatto due dosi da meno di 120 giorni e a 6 tra chi ha ricevuto anche il booster.

I dati raccontano anche come si finisca molto meno spesso in ospedale grazie ai vaccini contro il Covid. I no vax finiscono in terapia intensiva 20 di più rispetto a chi ha ricevuto la terza dose e 8 volte di più rispetto a chi ha fatto le due dosi da meno di quattro mesi. A gennaio il tasso di ricoveri in rianimazione per i non vaccinati è di 35 ogni 100mila abitanti, dato che cala a 4 per chi ha concluso il ciclo primario da meno di 120 giorni e a 2 per chi ha fatto il booster.

Infine le persone che non sono vaccinate contro il Covid, si legge sempre nel report, vengono ricoverate dopo aver contratto il virus 9 volte di più rispetto a chi ha fatto la terza dose e 5 di più rispetto a chi ha fatto le prime due entro quattro mesi. Anche qui a gennaio, il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati è stato infatti di 380 ricoveri ogni 100mila abitanti, contro gli 84 tra chi aveva fatto le due dosi e i 41 tra chi aveva ricevuto anche la terza.