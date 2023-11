Licia Ronzulli è la nuova vicepresidente del Senato: prende il posto di Maurizio Gasparri Licia Ronzulli eletta nuova vicepresidente del Senato con 102 voti. Prende il posto di Maurizio Gasparri.

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Licia Ronzulli è stata appena eletta vicepresidente del Senato. La senatrice di Forza Italia prende così il posto di Maurizio Gasparri, che da martedì sera ha assunto l'incarico di capogruppo azzurro a Palazzo Madama. Sostanzialmente c'è stata una staffetta tra i due, e Ronzulli ha ceduto la sua poltrona di capogruppo al collega, che contemporaneamente si è dimesso dal ruolo di vicepresidente del Senato.

Ronzulli è stata eletta con 102 voti favorevoli. Ci sono state poi 50 schede bianche, 5 nulle e 6 ad altri nomi. Il voto è avvenuto a scrutinio segreto, con i senatori chiamati uno alla volta a passare attraverso i cosiddetti catafalchi per esprimere la loro preferenza in aula. Presenti 164 senatori e 163 votanti.

La staffetta è stata stabilita da Forza Italia, con il consenso, pare, dei diretti interessati, in vista del congresso del partito di febbraio, che dovrebbe confermare la leadership di Antonio Tajani, che ha assunto la guida del partito dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il passaggio di Ronzulli alla vicepresidenza di Palazzo Madama e il contestuale spostamento di Gasparri alla guida del gruppo, non sarebbero sgraditi allo stesso segretario nazionale, dopo il cambio dei mesi scorsi che ha portato al passaggio di consegne da Alessandro Cattaneo a Paolo Barelli, fedelissimo del vicepremier, a Montecitorio. Martedì sera, dopo la riunione che ha suggellato lo scambio di poltrone tra i due, Ronzulli avrebbe chiarito che la decisione non nasce da scontri interni al partito, che anzi "è unito".

"Complimenti alla Ronzulli! Cresce, ed è di buon auspicio in questi giorni, la presenza femminile nella presidenza del Senato con ben tre vice donna su quattro", così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato in aula a palazzo Madama l'elezione della sua ‘vice'.

"Congratulazioni a Licia Ronzulli e i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico di vice presidente del Senato. Un ruolo prestigioso che certamente svolgerà con la competenza e la passione che da sempre la contraddistinguono", ha dichiarato il senatore di Forza Italia Roberto Rosso.