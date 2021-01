Ad una settimana di distanza dalla firma dell'ultimo Dpcm, il Governo ha pubblicato le faq – domande frequenti – sulle nuove misure introdotte sul suo sito. Vengono chiariti una serie di punti controversi, di cui nei giorni scorsi si è discusso molto, come la possibilità di spostarsi nelle seconde case, ma vengono anche aggiunte delle informazioni per orientarsi nel prossimo mese. Quindi: come si possono ricongiungere due partner che vivono per lavoro in Regioni diverse? Poi gli orari delle attività di ristorazione, che variano in base al codice ateco, per permettere la "stretta sulla movida". In zona gialla restano chiuse ancora palestre e piscine, ma attenzione: si può andare nei circoli sportivi per svolgere attività all'aperto. Tra le novità anche le riunioni di condominio: si possono svolere in presenza, ma è fortemente sconsigliato.

Quando si possono raggiungere le seconde case

Le novità più importanti delle nuove faq del Governo riguardano proprio le seconde case: nelle risposte viene spiegato che è decaduto il divieto di spostarcisi, previsto nelle misure di Natale, e che è possibile andarci anche se si trovano in altre Regioni, anche se le Regioni hanno colori differenti. Ma attenzione: la norma è valida solo dimostrando di possedere quella casa, o di averla in affitto, da prima del 14 gennaio. Nella casa di destinazione, ovviamente, non ci devono essere altre persone al di fuori del nucleo familiare convivente.

Ricongiungimento tra partner che vivono in Regioni diverse

I partner che vivono in città diverse possono riunirsi? La risposta del Governo è sì, ma solo se "il luogo coincide con la residenza, il domicilio o l’abitazione". E nel caso i due vivano in Regioni diverse, lavorino e siano anche residenti in luoghi diversi? Un partner può raggiungere l'altro solo per incontrarsi nell'abitazione che viene usata abitualmente dalla coppia.

Le novità sull'orario dei pub e bar

È arrivata una nuova "stretta anti-movida", minacciata da tempo e richiesta a più riprese. Nello specifico si tenta di andare a evitare i capannelli davanti ai locali chiusi, tra le 18 e le 22, ma che potevano vendere cibo e bevande da asporto. Questa possibilità è stata vietata ai bar senza cucina o al commercio al dettaglio di bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25). I ristoranti possono continuare a vendere cibo da asporto. Le consegne a domicilio, invece, possono essere effettuate da tutti i servizi di ristorazione.

Spostamenti tra Regioni per i funerali

Arrivano anche alcune novità sugli spostamenti tra Regioni: si può oltrepassare il confine regionale per andare al funerale di un parente stretto (entro il secondo grado) a prescindere dal colore del territorio. Bisogna sempre rispettare le regole di distanziamento, prevenzione e sicurezza. Vengono autorizzati anche gli accompagnatori per gli spostamenti tra Regioni: se una persona non ha l'auto o la patente, non è autosufficiente o ha "un altro impedimento", può essere accompagnata da un familiare, meglio se convivente, o da qualcuno incaricato del trasporto.