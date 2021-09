Lamorgese assicura: “Tra le forze di polizia solamente l’8% non è vaccinato” La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, fornisce i dati sul personale di polizia che non ha ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, non potendo così accedere al green pass: la quota non è, come emerso negli scorsi giorni, del 20%, ma solamente dell’8%. Inoltre, spiega la titolare del Viminale, “in questi giorni c’è stato un incremento di coloro che hanno chiesto di vaccinarsi”.

A cura di Stefano Rizzuti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I non vaccinati tra le forze di polizia sono circa l’8% del totale delle persone che rientrano in questa categorie. A fornire le cifre è la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, spiegando che non è vero che rappresentino, invece, circa il 20% i non vaccinati nella polizia. La titolare del Viminale interviene al Festival delle Città, in corso a Roma, e chiarisce che i numeri sui no-vax nella polizia non sono preoccupanti. Anche se la questione va affrontata, soprattutto dopo il caso della vicequestore Nunzia Schilirò, in piazza insieme ai no green pass: “Ho ritenuto che le dichiarazioni del vicequestore Schilirò fossero gravi, ma col capo della Polizia ho detto di valutare eventuali responsabilità, è un'attività che viene svolta dal Dipartimento di pubblica sicurezza”.

Gli agenti di polizia non vaccinati

Tornando alle cifre sul personale di polizia non vaccinato, Lamorgese spiega che i dati sono stati forniti proprio dal capo della polizia e si tratterebbe, quindi, solo dell’8% dei non vaccinati tra gli appartenenti alle forze dell’ordine. Inoltre la ministra sottolinea che “in questi giorni c’è stato un incremento di coloro che hanno chiesto di vaccinarsi”, il che dovrebbe portare a ridurre ulteriormente questa percentuale nei prossimi giorni.

I non vaccinati nelle forze dell'ordine

Negli scorsi giorni si era molto parlato della quota di non vaccinati tra tutte le forze dell’ordine, ricordando inoltre come fossero state una delle prime categorie – insieme agli insegnanti e dopo i sanitari e i più fragili – ad aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Con l’introduzione del green pass obbligatorio anche negli uffici e nelle caserme, si è posto quindi il problema delle forze dell’ordine non vaccinate. Secondo i dati emersi negli scorsi giorni i carabinieri senza nemmeno una dose erano poco più del 20% a metà settembre, con un dato leggermente superiore al 10% di vaccinati mancanti nella guardia di finanza e circa il 15% – dato oggi ridimensionato da Lamorgese – tra gli agenti di polizia.