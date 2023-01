L’ambasciata cinese a Roma dice che la situazione Covid nel Paese è sotto controllo “Le autorità cinesi hanno condiviso i dati genetici virali dei recenti casi dal infezione da Covid-19. Questi possono dimostrare pienamente che l’attuale situazione epidemica in Cina è generalmente controllabile”: lo ha detto Zheng Xuan, l’incaricata d’affari dell’ambasciata cinese a Roma.

A cura di Annalisa Girardi

La situazione epidemiologica in Cina è sotto controllo e i dati lo dimostrano. Il tentativo di rassicurazione arriva dall'ambasciata cinese. "Dallo scoppio dell'epidemia, la Cina ha condiviso informazioni e dati rilevanti con la comunità internazionale in modo aperto e trasparente", ha detto Zheng Xuan, l'incaricata d'affari dell'ambasciata cinese a Roma, facendo il punto sulla gestione della pandemia da parta di Pechino, dopo le accuse dell'Unione europea, secondo cui mancherebbero dati affidabili sulla diffusione attuale del contagio.

Per poi rimarcare che la situazione è sotto controllo: "Il 3 gennaio, gli esperti del Chinese Center for Disease Control hanno presentato i dati sul genoma dei casi importati al di fuori della Cina e quelli locali al gruppo consultivo tecnico dell'Oms sull'evoluzione del virus (Tag-Ve). Le autorità cinesi hanno condiviso i dati genetici virali dei recenti casi dal infezione da Covid-19 attraverso il Global Influenza Sharing Database (Gisaid). Tutti i dati di cui sopra possono dimostrare pienamente che l'attuale situazione epidemica in Cina è generalmente controllabile".

Non solo, Zheng Xuan ha anche accusato il mondo occidentale di double standard, affermando che la diffusione di nuovi casi in Cina dopo la fine della politica zero contagi "venga ideologizzata", sebbene questo "non danneggerebbe gravemente soltanto la solidarietà della comunità internazionale nella lotta all'epidemia, ma anche la preziosa fiducia della gente".

La diplomatica ha poi detto che le autorità di Pechino hanno sempre fatto tutto il possibile per proteggere la salute delle persone. Per poi spiegare questa nuova fase nel contenimento del virus: "Con l'indebolimento della patogenicità di variante Omicron, la diffusione della vaccinazione e l'accumulo di esperienza nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia, il lavoro anti-Covid della Cina entra in una nuova fase e il focus si sta spostando dalla prevenzione e dal controllo delle infezioni alla ‘garanzia della salute e prevenzione delle malattie gravi".

Nessuna retromarcia, ha assicurato Zheng Xuan, ma "una iniziativa presa in modo autonomo e proattivo". Questo, ha proseguito, non significa che gli sforzi degli ultimi mesi siano risultati in un fallimento: "I risultati antiepidemici della Cina negli ultimi tre anni non possono e non saranno cancellati. Nei tre anni passati, abbiamo risposto efficacemente all'impatto di cinque ondate della pandemia globale e siamo riusciti ad affrontare più di 100 focolai domestici. La proporzione di casi contagiati, casi gravi e decessi sono tutti ai livelli più bassi del mondo", ha concluso la funzionaria.