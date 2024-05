video suggerito

La campagna vaccinale è un flop, solo il 16% degli over80 protetto dal Covid Secondo l’Ecdc l’Italia è tra gli ultimi in Europa per le vaccinazioni contro il Covid: quindicesimi in Europa e tra i peggiori per la fascia over 80%. I migliori sono i Paesi scandinavi, bene anche Spagna e Portogallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Pietro Forti

In Italia ci si protegge poco dal Covid. Eppure, per la fascia più fragile, quella over 60, la vaccinazione era consigliata. Il ministro della Salute Orazio Schillaci in una circolare aveva detto: "L’obiettivo è prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19 nelle persone anziane e con elevata fragilità, e proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari".

Con i tempi dell'emergenza della pandemia ormai lontani, nel Paese l'appello a vaccinarsi è andato a vuoto: i dati sono bassi persino per le fasce over 70 e over 80. C'entra anche il fenomeno della cosiddetta vaccine hesitancy, ovvero quello scetticismo legato ai vaccini e all'idea che siano inutili dopo la fine della pandemia. L'Italia, dei 27 Paesi che hanno reso noti i propri dati (tra i quali non c'è la Germania), è al quindicesimo posto.

Cosa dicono i dati sulla campagna vaccinale

Già a febbraio, i dati italiani non reggevano il confronto con quelli europei. Il governo all'epoca era stato tra i sei Paesi a non aver inoltrato i dati sulla campagna vaccinale all'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), ma un'analisi indipendente della Fondazione Gimbe condotta sui dati ufficiali del ministero della Salute aveva mostrato che i dati italiani erano molto bassi. Dati che ora sono confermati dall'Ecdc, che ha preso in analisi le campagne vaccinali condotte tra l'1 settembre 2023 e il 15 aprile 2024.

In questo periodo, in Europa circa 28 milioni tra le di persone over 60 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Dei Paesi dell'Unione europea i migliori risultati della campagna vaccinale sono stati raggiunti nei Paesi scandinavi, ma anche Francia, Spagna e Portogallo sono stati più virtuosi. L'Italia, in termini percentuali, è nella parte bassa della classifica.

Per quanto riguarda la fascia d'età tra i 60 e i 69 anni, in Italia solo il 6% della popolazione è stato vaccinato. Non va meglio se si guarda ai dati delle fasce ancora più anziane, dove il confronto col resto d'Europa non regge: la campagna di vaccinazione del ministero della Salute nostrano ha raggiunto solo l'11,6% della popolazione compresa tra i 70 e i 79 anni e appena il 15,8% tra gli over 80. Per fare un confronto, la Francia ha vaccinato il 32,4% dei suoi over 80, la Spagna il 52,3% e il Portogallo il 59,6%; nei Paesi scandinavi queste percentuali si alzano ancora, e in Danimarca si sfiorano i nove cittadini su dieci (88,6%).