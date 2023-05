La campagna Senzatomica: “Sul disarmo nucleare il G7 di Hiroshima è stato deludente”

A cura di Redazione

di Senzatomica

Il G7 2023 di Hiroshima si conclude senza decisioni concrete per l’eliminazione delle armi nucleari e senza assunzioni di responsabilità da parte degli Stati membri sul disarmo nucleare. Nonostante tutti i sette Stati abbiano politiche di sicurezza che dipendono dalle armi nucleari, il comunicato finale si è risolto in meri moniti e attribuzioni di responsabilità ad altri Paesi come Russia e Cina. Il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) non è stato citato, anche se esso rappresenta l’unica norma internazionale che dichiara illegali le armi nucleari. Il G7 Youth Summit di poche settimane fa aveva fornito indicazioni molto chiare e richieste di azioni specifiche a partire dall’ascolto delle testimonianze degli hibakusha, i sopravvissuti, all’adozione di misure concrete per l’implementazione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), all’assistenza alle comunità vittime di test e radiazioni nucleari.

Ci auguriamo che le dichiarazioni di intenti siano presto seguite da azioni concrete. Un primo segnale positivo nel panorama italiano è dato dalla recentissima istituzione di un Intergruppo della Camera dei Deputati incaricato di affrontare l’agenda del disarmo nucleare.

Considerato che il G7 2024 sarà presieduto dall’Italia, le cittadine e i cittadini sono chiamati, ora più che mai, a manifestare l’urgenza di azioni concrete ed effettive ricercando un dialogo con le istituzioni e reclamando in modo risoluto la ratifica del TPNW. Attraverso la mobilitazione #ItaliaRipensaci, Senzatomica e Rete Italiana Pace e Disarmo continuano a rimanere in prima linea, al fianco di ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – Premio Nobel per la Pace nel 2017), per supportare la firma e la ratifica del TPNW, come unico strumento internazionale che non solo mette al bando le armi nucleari, ma richiama gli Stati ad azioni specifiche effettivamente volte alla tutela della sicurezza della popolazione mondiale e del risanamento ambientale.

Le persone comuni, unite dalla società civile, hanno un ruolo cruciale nel processo verso l’effettivo disarmo nucleare; è sufficiente ricordare quanto essa sia stata fondamentale nel procedimento di adozione e di successiva entrata in vigore dello stesso TPNW, che ha segnato una svolta storica nel panorama del diritto e delle relazioni internazionali. Oggi, quindi, ognuno di noi può svolgere un ruolo cruciale per un mondo libero da armi nucleari.