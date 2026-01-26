“Carabinieri fatti inginocchiare e minacciati da un colono armato”: Tajani convoca ambasciatore israeliano

Due militari italiani sono stati minacciati da un colono armato israeliano in Cisgiordania: i due sono illesi. L’uomo, armato di fucile, li avrebbe fatti inginocchiare e poi ‘interrogati’. Il ministro degli Esteri Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano in Italia per chiedere spiegazioni.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore l'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, per chiedere chiarimenti e avanzare una protesta formale al governo israeliano: il caso diplomatico riguarda l'episodio in cui sono stati coinvolti due carabinieri in servizio al consolato generale di Gerusalemme.

I due militari erano ieri in visita di sopralluogo per preparare una missione degli ambasciatori della Ue in un villaggio vicino Ramallah, in territorio della Autorità nazionale palestinese. I due uomini sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato su di loro un fucile mitragliatore.

Su disposizione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, fa sapere la Farnesina, l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv nelle scorse ore aveva già indirizzato una "nota verbale" di protesta formale al governo di Benjamin Netanyahu e presso varie amministrazioni israeliane, tra cui il ministero degli Esteri, il Cogat, lo Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane e lo Shin Bet, l'agenzia di sicurezza che agisce nei Territori palestinesi.

Le minacce ai militari italiani, cosa è successo: "Carabinieri fatti inginocchiare e interrogati"

Secondo quanto riferito da fonti di governo, i due carabinieri italiani fermati illegalmente sono stati costretti a inginocchiarsi sotto la minaccia di un fucile. I militari, con passaporti e tesserini diplomatici e auto con targa diplomatica, sono poi stati interrogati dal civile armato. Seguendo le regole di ingaggio ricevute, hanno evitato di rispondere con violenza alle minacce iniziali. L'uomo ha passato loro una persona al telefono, non identificatasi, che ha affermato che i due si trovavano all'interno di un'area militare e dovevano allontanarsi. Secondo quanto risulta da una verifica con il Cogat (comando militare israeliano per il Territori palestinesi occupati) è stato confermato che non esiste nessuna area militare in quel punto.

Il personale militare dei carabinieri è rientrato poi illeso al Consolato e ha riportato all'Ambasciata e alla catena di comando dell'Arma i fatti avvenuti. Il ministero degli Esteri italiano ha prima affermato che, "considerata la gravità dell'episodio", l'ambasciatore italiano si sarebbe mobilitato presso tutte le autorità israeliane competenti. Poi è arrivato l'annuncio della convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma, che dovrà spiegare al governo il perché del trattamento riservato ai militari italiani.