Indennità agli infermieri, Brunetta: “Arriverà dopo chiusura dei contratti della prossima settimana” Il ministro Brunetta ha spiegato in Aula che dalla prossima settimana si prevede la chiusura dei contratti, compreso quello degli infermieri. Così arriverà il via libera all’indennità promessa da un anno e mezzo.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'indennità agli infermieri arriverà, parola del ministro Brunetta. Dopo un anno e mezzo di attesa, dopo che i fondi sono stati stanziati già nella scorsa legge di Bilancio, dopo che gli infermieri sono arrivati a minacciare lo sciopero, forse l'indennità promessa arriverà. Il ministro della Pubblica Amministrazione ha risposto oggi a un'interrogazione parlamentare in Aula sul tema e ha ricordato: "Con l’obiettivo di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incremento del 27 per cento degli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevista in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo".

Allo stesso tempo "con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo strategico degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, reso ancor più evidente durante la pandemia da Covid-19 ed ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività dagli stessi svolte, l’articolo 1 comma 409 della medesima legge di bilancio ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il riconoscimento agli stessi di una indennità di specificità infermieristica – ha continuato Brunetta – quale parte del trattamento economico fondamentale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità e nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro".

Peccato che, a un anno di distanza dalla data prevista, gli infermieri non abbiano visto ancora un euro di questa indennità promessa. "La definizione della predetta indennità di specificità infermieristica è stata rinviata alla contrattazione collettiva nazionale 2019-2021 – ha spiegato ancora Brunetta – si stanno concludendo i contratti, la prossima settimana si chiuderanno i contratti dell'area nazionale e subito dopo quello della sanità". Perciò "entro pochissime settimane e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2021 sarà erogata l'indennità. Tutto si sta concludendo, purtroppo c'è voluto un anno di tempo, ma siamo alla fase conclusiva". Gli infermieri, intanto, attendono.