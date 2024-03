In farmacia si potrà scegliere il medico di famiglia e fare vaccini e tamponi: il piano del governo Il Ddl Semplificazioni dovrebbe permettere alle farmacie di fornire nuovi servizi: vaccinazioni, tamponi e anche la scelta del medico o pediatra di famiglia. Il testo è atteso al Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, poi inizierà l’iter in Parlamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si avvicina il via all'iniziativa del governo Meloni per assegnare nuove funzioni alle farmacie: oltre ai servizi già forniti, si potranno anche ricevere i vaccini per il Covid, per l'influenza e tutti quelli previsti per chi ha più di 12 anni, effettuare i tamponi diagnostici, e anche scegliere il proprio medico o pediatra di famiglia. Si tratta di novità inserite nel ddl Semplificazioni, di cui una bozza è circolata poche settimane fa. Il Consiglio dei ministri si riunirà domani, ma è possibile che il testo non sarà presentato (anche vista l'assenza di Giorgia Meloni, che sarà in viaggio per il Consiglio europeo) fino all'inizio della prossima settimana: tra lunedì e martedì dovrebbe arrivare il via libera al testo, che poi passerà al Parlamento.

Dato che non si tratta di un decreto, ma di un disegno di legge, non ci sono tempi certi: una volta che la proposta sarà assegnata alla Camera o al Senato inizierà l'iter, che con tutta probabilità richiederà alcuni mesi. Insomma, le novità per le farmacie difficilmente partiranno prima della fine del 2024. In ogni caso, la proposta del governo sembra chiara per quel che riguarda i nuovi servizi che saranno assegnati ai farmacisti.

L'obiettivo del ddl è creare la cosiddetta "farmacia dei servizi", cioè un esercizio commerciale in cui non si va solo per comprare dei medicinali, ma anche per effettuare procedure o ricevere servizi che normalmente richiederebbero di rivolgersi a un medico di base o all'Asl. Dovrebbe anche apparire un'insegna, a fianco della croce verde, che indica le "farmacie dei servizi", che potranno anche usare dei locali diversi da quelli in cui ci sono il bancone e i farmaci.

Tra i servizi ci sarà la possibilità di somministrare tutti i vaccini previsti nel Piano nazionale per gli over 12, oltre a quelli contro il Covid e l'influenza. Si potranno effettuare anche tamponi diagnostici, che siano salivari o orofaringei, e servizi di telemedicina come un elettrocardiogramma. Naturalmente, per quanto riguarda le procedure da svolgere, potranno farlo solo i professionisti formati: chi vuole somministrare vaccini deve seguire corso, superare un esame di valutazione e poi seguire aggiornamenti annuali. Oggi circa 6mila farmacie possono effettuare vaccinazioni, ma ne restano circa 14mila che non lo fanno e potrebbero essere spinte a organizzarsi con il nuovo Ddl. Infine, non sarà più necessario andare all'Asl per scegliere o cambiare il proprio medico o pediatra di famiglia: si potrà fare direttamente in farmacia, fornendo i documenti necessari.