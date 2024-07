video suggerito

Quanto è costato il Reddito di cittadinanza allo Stato e quante persone ha aiutato Il Reddito di cittadinanza è stata una delle misure più significative degli ultimi anni, lanciata dal governo Conte e cancellata dal governo Meloni. Gli ultimi dati pubblicati dall’Inps permettono di fare un bilancio complessivo su quanto è costato per le casse dello Stato: circa 34,6 miliardi di euro. I beneficiari, in media, sono stati più di un milione di famiglie ogni mese. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel 2023, l'Inps ha speso 6,68 miliardi di euro per pagare il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza. A comunicarlo è stato il Consiglio di indirizzo e vigilanza, che oggi ha presentato il Rendiconto generale per il 2023 – un documento che permette di fare i conti anche sulla spesa per le pensioni.

Per quanto riguarda il Rdc, il 2023 è stato l'ultimo anno in cui la misura è stata in effetto: dal 2024, infatti, il governo Meloni l'ha sostituito con l'Assegno di inclusione e con il Supporto a formazione e lavoro. L'Istituto ha fatto sapere che nel 2023 la spesa per il Rdc è scesa di 1,35 miliardi di euro (il 16,86% in meno) rispetto all'anno precedente: non una sorpresa, considerando che l'anno scorso i beneficiari hanno potuto ottenere al massimo sette mensilità in tutto l'anno.

Quanti soldi ha speso lo Stato per il Reddito di cittadinanza

Quanto è costato in tutto il Reddito di cittadinanza allo Stato? Basta sommare tutte le cifre contabilizzate dall'Inps negli ultimi anni per avere una risposta. Nel 2019, il primo anno della misura – quando partì solamente dal mese di aprile – l'Inps ha sborsato 3,82 miliardi di euro. Negli anni successivi, con il prendere piene del Rdc, le cifre naturalmente sono aumentate.

Leggi anche Reddito Cittadinanza Campania, corsi di formazione gratis con assegno da 600 euro anche nelle Agenzie Lavoro

Nel 2020 la spesa è stata di 7,19 miliardi di euro. Il picco è arrivato l'anno dopo la pandemia, con 8,87 miliardi di euro spesi per pagare gli assegni del Reddito di cittadinanza. Nel 2022 poi un calo, con 8,03 miliardi di euro pagati, e infine come detto nel 2023 la discesa a 6,68 miliardi. Sommando tutto, si arriva quindi a poter dire quanto è costato il Rdc: 34,6 miliardi di euro circa in poco più di quattro anni e mezzo.

Quanti sono stati i beneficiari del Rdc in tutto

Il dato sulla spesa va completato con quello sui beneficiari, ovvero quante persone hanno ottenuto i benefici di questi quasi 35 miliardi di euro spesi. È noto che il Reddito di cittadinanza abbia aiutato a limitare la povertà in Italia, anche durante il periodo della pandemia da Covid-19 e in quello successivo. Nel 2019 i beneficiari erano 1,1 milioni di famiglie, ovvero 2,7 milioni di persone, secondo l'Osservatorio Inps sul Rdc. Si parla in questo caso delle famiglie che hanno ricevuto almeno una mensilità di Rdc quell'anno. Anche in questo caso, i numeri sono aumentati con l'andare del tempo: nel 2020 1,57 milioni di famiglie, equivalenti a 3,7 milioni persone; nel 2021 il picco, 1,7 milioni di famiglie pari a 3,9 milioni di persone.

C'è poi stato un assestamento nel 2022 (1,69 milioni di famiglie per circa 3,6 milioni persone coinvolte), e poi il nuovo calo nel 2023: 1,36 milioni di famiglie che ricevevano l'assegno, con i soldi che quindi aiutavano 2,9 milioni persone. Per rendere un'idea del declino del Rdc negli ultimi mesi prima della sua cancellazione, a dicembre 2023 le famiglie beneficiarie erano 727mila, con 1,57 milioni di persone coinvolte. In questo caso, sommare il numero dei beneficiari non ha senso per avere un dato complessivo. L'Inps ha calcolato che in media, dall'inizio alla fine della misura (e quindi anche considerando i primi mesi di avvio del Rdc, e gli ultimi di calo) 1,12 milioni di famiglie ogni mese hanno ricevuto un assegno. L'importo medio, cresciuto nel tempo, è stato di 540 euro considerando sia Reddito che Pensione di cittadinanza.