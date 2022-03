Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ricoverato in terapia intensiva per un malore: ora è stabile Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è arrivato ieri in tarda serata al pronto soccorso per un malore. Nella notte è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni ora sarebbero stabili e il leader di Coraggio Italia sarebbe sveglio e vigile.

A cura di Annalisa Girardi

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia, è stato ricoverato questa notte in terapia intensiva all'ospedale di Padova dopo un malore avuto durate una cena a Borgoricco, nel Padovano. Secondo quanto racconta il suo staff ora le sue "condizioni sono stabili" e Brugnaro sarebbe "sveglio e vigile". Tuttavia, deve rimanere ancora ricoverato, a quanto si apprende, per "li accertamenti e per eseguire gli esami per appurare la natura del malore". Il sindaco di Venezia, 60 anni, era arrivato ieri in tarda serata al pronto soccorso in codice rosso. I sanitari hanno confermato che "all'arrivo il paziente risultava cosciente, seppur provato da un evento acuto". Poco prima delle quattro del mattino è stato trasferito in terapia intensiva.

Subito è arrivata una pioggia di messaggi di pronta guarigione. "I migliori auguri di pronta guarigione al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che sono certo tornerà in pista più forte di prima. La sua forza, la sua tempra e la sua determinazione lo aiuteranno a superare anche questo stop forzato. L'amore per la sua Venezia sicuramente gli darà l'energia per affrontare anche questo momento", ha scritto in un messaggio il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia. "Un abbraccio all'amico Luigi Brugnaro. Sono certo che la tempra e la forza che contraddistinguono il sindaco di Venezia lo faranno riprendere al più presto. Forza Luigi ti aspettiamo", ha scritto invece il governatore della Liguria e co-fondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.

Anche dal Partito democratico veneto sono arrivati gli auguri per una veloce ripresa: "Un grande augurio di pronta guarigione al sindaco Brugnaro, sperando di vederlo presto al lavoro con la stessa energia", hanno scritto i consiglieri dem nella Regione. "Apprendiamo che le condizioni, fortunatamente, non sono gravi: l'auspicio è che possa superare in fretta questo momento ed essere dimesso quanto prima", hanno poi concluso.