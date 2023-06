Il ministro Salvini dice che in alcuni tratti di autostrada si potrà andare oltre i 130 km/h Il ministro dei Trasporti, parlando del nuovo codice della strada, ha spiegato di essere convinto che si possa cancellare il limite di 130 km/h in alcuni tratti di autostrada.

A cura di Tommaso Coluzzi

Superare i 130 km/h in autostrada, in Italia, presto sarà possibile. Il ministero dei Trasporti sta studiando le tratte dove eliminare il limite di velocità: "Sono convinto che su alcune tratte italiane a tasso di incidentalità prossimo allo zero, in alcuni orari, laddove ci sono tre, quattro o addirittura cinque corsie un superamento controllato dei limiti attuali come negli altri Paesi europei possa essere preso in considerazione – ha detto Matteo Salvini a Radio24, facendo l'esempio della Milano Laghi – Intanto il disegno di legge che porto in Consiglio dei ministri giovedì prevede per i neo patentati l'impossibilità di guidare per tre anni auto di grossa cilindrata, il ritiro definitivo della patente per i recidivi che creano danni guidando ubriachi e sanzioni più severe per la guida con il telefonino".

Giovedì arriverà in Cdm, come ribadito più volte negli ultimi giorni dal ministro dei Trasporti, il ddl che prevede una serie di modifiche al codice della strada: "Quello sulla sicurezza stradale non è un decreto chiuso", ha poi aggiunto Salvini. Le novità maggiori riguarderanno i neopatentati: "Per i primi tre anni non potranno guidare auto di grossa cilindrata – ha ribadito il ministro – ai neopatentati che verranno fermati mentre utilizzano il telefono alla guida verrà sospesa la patente" e "per i recidivi con l'uso di alcol e droga ci sarà la revoca definitiva della patente". Il cosiddetto ergastolo della patente.

"Ci saranno norme a tutela dei ciclisti, per evitare i sorpassi senza un metro e mezzo di spazio – ha aggiunto ancora Salvini – e ci saranno delle norme per i monopattini che prevedono casco, targa, assicurazione per la sicurezza loro e degli altri". Il nuovo codice della strada "non farà miracoli, ma conto che salvi vite". Il ministro ha anche parlato della stretta sugli youtuber di cui si è parlato negli ultimi giorni: "Per quello che riguarda internet non bisogna criminalizzare adesso youtuber e influencer, dipende da come lo usi. Se guidi, ti riprendi e fai il cretino non fai qualcosa di intelligente, per cui ci sarà una norma su questo".