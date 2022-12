Il mese in più di congedo parentale sarà esteso anche ai papà: la novità dopo la riunione di governo Durante la riunione di maggioranza di questa mattina il governo ha deciso di estendere il mese in più di congedo parentale all’80% anche per i papà. Pronto l’emendamento alla manovra per correggere il testo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il mese in più di congedo parentale sarà esteso anche ai papà. La notizia arriva dopo il vertice di Palazzo Chigi sulla manovra, durante il quale la presidente del Consiglio Meloni ha riunito la sua maggioranza intorno a un tavolo per parlare di come migliorare la legge di Bilancio. Ad annunciare la novità è stato il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, uscendo dall'incontro: "La misura sarà corretta – ha detto – noi presenteremo un emendamento, ma è condiviso dal governo perché il mese in più pagato all'80% possa essere usufruito dalla madre o dal padre". Insomma, non è ancora ufficiale, ma il provvedimento dovrebbe essere emendato nelle prossime settimane.

Sull'estensione anche ai papà non dovrebbero esserci dubbi. E quando parliamo di dubbi, ovviamente, parliamo di risorse. Ogni misura ha un costo, ma secondo Lupi questo allargamento della platea è stato già messo in preventivo tra i provvedimenti da inserire. Magari attingendo a quel famoso mezzo miliardo di euro a disposizione per gli ultimi aggiustamenti della legge di Bilancio. È un pozzo quasi asciutto, ma sul congedo parentale il leader di Noi Moderati assicura che ci saranno delle novità. E non finisce qui. Tra le ipotesi, "ma è da verificare se si possa fare" per un discorso di coperture economiche, ci sarebbe anche quella di portare da uno a tre i mesi aggiuntivi, con i mesi successivi al primo "al 67%, o tutti e tre i mesi al 67%, in modo da fare una vera politica per la famiglia", ha aggiunto Lupi. Sarebbe un investimento economico notevole, e sembra molto poco probabile che vada in porto.

L'estensione del congedo parentale di un mese all'80%, ma solo per le madri, costa oltre mezzo miliardo in tre anni. Bisogna capire quanto costerà allargare questa misura anche ai papà, come annunciato da Lupi. Le risorse ci sono, dicono, ma nell'emendamento di governo sarà spiegato più chiaramente da dove arrivino.