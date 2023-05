Il governo vuole cancellare alcune micro-tasse: tra queste quella sulla laurea e il Superbollo auto Per ora non c’è nulla di definitivo, ma il governo starebbe pensando a cancellare alcune micro-tasse. Tra queste anche il Superbollo per le auto di grossa cilindrata e quelle sulle laurea e sugli esami universitari.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo sta pensando di cancellare una serie di micro-imposte. Non solo la tassazione in Italia è generalmente alta, se confrontata con quella di altri partner europei, ma è anche costellata di mini-prelievi negli ambiti più disparati. Ora che è al lavoro sulla riforma fiscale l'esecutivo di Giorgia Meloni starebbe pensando a fare un po' di ordine ed eliminare alcune micro-tasse: ad annunciarlo è stato, alcuni giorni fa, il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo che ha aperto per prima cosa all'addio al Superbollo auto.

"I tempi sono maturi per portare ordine", ha detto il numero due al Mef, in audizione alle commissioni Finanze di Camera e Senato, sottolineando come il Superbollo non avrebbe prodotto i risultati attesi. La tassa sulle auto di grossa cilindrata era stata introdotta dal governo Monti nel 2011 e ha un valore di 20 euro ogni kW oltre i 185. Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi, che aveva posto la questione al viceministro durante l'audizione, ha spiegato al Messaggero che la cancellazione "potrebbe essere inserita nella delega con un emendamento" oppure "rientrare nell’elenco dei micro-tributi che la stessa delega si propone di eliminare".

Quella del Superbollo è solo la prima delle micro-tasse che il governo avrebbe intenzione di eliminare. Ci sarebbe poi anche quella sui biliardini (cioè l'imposta sui giochi senza vincita in denaro, come le freccette o i flipper), quella sulla laurea e sugli esami dell'università. Secondo i calcoli del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, se il Fisco dovesse rinunciare improvvisamente a tutti questi contributi perderebbe un gettito pari a:

152 milioni, su 11 tasse erariali

91 milioni, su 7 imposte regionali.

10 milioni, su 3 imposte comunali

Il peso sulle casse dello Stato, insomma, non sarebbe troppo pesante. Per i contribuenti, però, la cancellazione di alcune micro-imposte potrebbe rappresentare un vantaggio notevole. Soprattutto dal punto di vista della semplificazione in termini burocratici. Per ora, ad ogni modo, non c'è nulla di definitivo in quanto la delega fiscale è ancora in fase di esame a Montecitorio. L'intenzione del governo però, secondo quanto affermato dal viceministro Leo, sembra chiara.