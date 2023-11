Il Garante chiede di ridurre lo sciopero del 17 novembre, Lega: “In castigo il capriccioso Landini” Il Garante degli scioperi ha chiesto a Cgil e Uil di accorciare lo sciopero del 17 novembre 2023: non trattandosi di uno sciopero generale, secondo la commissione, non potrebbe avere la durata di 24 ore. La Lega ha attaccato la Cgil dicendo che i lavoratori non potranno fare “un weekend lungo sulla pelle di milioni di italiani”.

A cura di Luca Pons

Niente "weekend lungo sulla pelle di milioni di italiani". Continua lo scontro tra la Lega di Matteo Salvini e i sindacati che hanno indetto lo sciopero del 17 novembre 2023 per il settore dei trasporti e dei dipendenti pubblici – oltre a uno sciopero ampio in tutto il centro Italia. La Commissione di garanzia degli scioperi (anche detta Garante degli scioperi) ha infatti stabilito che lo sciopero non può durare 24 ore, perché non è un vero e proprio sciopero generale. La Lega – il cui leader Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, aveva già minacciato di intervenire – non ha perso occasione per un nuovo attacco nei confronti della Cgil.

"La Commissione di garanzia degli scioperi mette in castigo il capriccioso Maurizio Landini: bocciata la pretesa del leader della Cgil di trascorrere un weekend lungo il prossimo 17 novembre sulla pelle di milioni di italiani", ha scritto in una nota il Carroccio: "I troppi anni a servizio del Pd al governo nazionale hanno arrugginito la Cgil che evidentemente ha dimenticato l’abc".

Perché lo sciopero del 17 novembre potrebbe essere ridotto

Ciò che la Commissione ha stabilito, in pratica, è che non si può parlare di un vero e proprio sciopero generale, perché non sono coinvolte tutte quante le categorie di lavoratori. Dopo un'audizione con Cgil e Uil, promotori della manifestazione, il Garante ha fatto sapere che non trattandosi di uno sciopero generale non si possono applicare le regole speciali previste per occasioni simili.

Invece, si devono seguire le regole che valgono per ogni settore che andrà in sciopero. Ad esempio, la durata per non potrà essere di 24 ore e non potrà coinvolgere alcuni settori, come il trasporto aereo, perché la sospensione di tutti i trasporti può avvenire solo in caso di sciopero generale. Lo scopo, ha sottolineato la Commissione, non è "in alcun modo mettere in discussione l'esercizio del diritto di sciopero, ma continuare ad assicurare l'osservanza delle regole" per tutelare i "diritti costituzionali della persona".

Da parte sua la Uiltrasporti (Uilt) ha ribadito che quello del 17 novembre "è e rimane uno sciopero generale", perciò il sindacato non ha intenzione di seguire "le limitazioni richieste". Lo ha detto il segretario generale Claudio Tarlazzi. Se questo avvenisse, potrebbe essere proprio il ministro dei Trasporti Salvini a intervenire con una precettazione, cioè con un atto amministrativo che limita o cancella uno sciopero.

Avs e Pd contro la Lega: "Governo Meloni fa bene ad avere paura dello sciopero"

La decisione della Commissione e l'attacco della Lega hanno suscitato reazioni. Da Alleanza Verdi-Sinistra il senatore Peppe De Cristofaro ha dichiarato: "Il ministro dei Trasporti Salvini è in perenne campagna elettorale e anziché impegnarsi a risolvere gli enormi problemi infrastrutturali e dei trasporti dell'Italia, minaccia il sindacato e i lavoratori, dimenticando che lo sciopero è un diritto garantito dalla nostra Costituzione".

Il deputato di Avs Marco Grimaldi ha aggiunto: "La manovra è fondata sul taglio delle pensioni e rimuove il tema dei salari, ma il ministro Salvini non sa far altro che insultare lavoratori e sindacati. Il governo ha paura dello sciopero e fa bene. Prima o poi anche a un governo in costante fuga tocca essere giudicato". L'ex ministro del Lavoro e deputato Pd Andrea Orlando ha scritto sui social: "Per gli scioperi dei sindacati autonomi negli ultimi mesi il garante non ha avuto obiezioni. Per lo sciopero di Cgil e Uil sì. Sarà interessante leggere la delibera e capire il perché".