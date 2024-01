Il deputato Pozzolo ha usato l’immunità parlamentare per evitare i test dopo lo sparo a Capodanno Dopo la festa di Capodanno durante cui è partito un colpo dalla sua pistola personale, il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo è stato interrogato a lungo dalle forze dell’ordine, ma ha fatto ricorso all’immunità parlamentare rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La festa col botto, la nottata in caserma e, infine, l'immunità parlamentare. Il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, è stato sentito a lungo dalle forze dell'ordine subito dopo i fatti di Rosazza. Gli inquirenti hanno cercato di arrivare rapidamente a una conclusione, consapevoli che, con il passare delle ore, sarebbe stato più complesso capire cos'è realmente successo alla festa in Pro loco. Lo stesso Pozzolo ha dato due versioni diverse dell'accaduto: prima dicendo che non aveva sparato lui, poi che il colpo è partito mentre stava mostrando l'arma a un ragazzo. Le indagini sull'esplosione del colpo di pistola, che – aspetto da non sottovalutare – ha ferito un uomo a una gamba, proseguono, ma il deputato meloniano ha già utilizzato un vantaggio che deriva dal suo status di parlamentare.

Pozzolo, secondo quanto riportato in queste ore, durante la nottata in procura ha fatto ricorso all'immunità parlamentare, rifiutando di sottoporsi al test dello stub, vestiti compresi, per verificare se addosso avesse tracce di polvere da sparo. Parliamo dell'esame – molto preciso a livello scientifico – che viene effettuato per ricostruire chi può aver esploso il colpo. Anche perché, al di là di ciò che può dire il deputato, qualcuno deve aver premuto il grilletto. L'ultima versione sulla dinamica, che resta oscura, è che mentre Pozzolo stava mostrando l'arma ad alcune persone è stato esploso accidentalmente il colpo. Lui nega di aver sparato. Il problema dell'immunità parlamentare, però, è che secondo la Procura di Biella non andava accordata: non gli era stato chiesto di sottoporsi a una perquisizione personale o domiciliare, ma solo di effettuare un esame tecnico.

In queste ore, i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per capire cosa sia accaduto. Al momento non sono state depositate querele di parte. L'uomo di 31 anni, rimasto ferito lievemente a una gamba, è il genero di uno dei membri della scorta del sottosegretario Delmastro, presente alla festa organizzata dalla sorella Francesca. Secondo quanto raccolto dalle prime indagini, Pozzolo, che aveva trascorso il Capodanno in famiglia nella vicina Campiglia Cervo, era passato alla Pro loco per un saluto. A l'una e mezza avrebbe tirato fuori la pistola calibro 22, regolarmente detenuta, per mostrarla ad alcuni presenti. Poi lo sparo e il mistero: chi ha premuto il grilletto?