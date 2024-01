Come funziona la mini-pistola del deputato Pozzolo: è una North American arms LR22 La notte di Capodanno a Rosazza, provincia di Biella, è partito un colpo da un’arma in miniatura che ha ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, ora la procura di Biella ha aperto un’indagine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Sembra un giocattolo e invece è un revolver in miniatura. La North American arms LR22 è piccola, si può nascondere ovunque, e viene consiglia sui siti specializzati come "arma da borsetta", o un pezzo da collezione per gli appassionati. La notte di Capodanno, Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, avrebbe portato con sé la "mini-pistola" a una festa organizzata a Rosazza, in provincia di Biella. Dalle prime ricostruzioni sembra che la stesse mostrando quando è partito il colpo che ha ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, presente anche lui alla festa. Pozzolo ha confermato che la North American arms LR22 è sua, e che detiene legalmente il mini revolver avendo il porto d'armi. Ha anche spiegato che il colpo è partito accidentalmente e non è stato lui a sparare, ora la procura di Biella ha aperto un'indagine.

La North American arms LR22 è una delle armi record per la miniaturizzazione per un revolver, il manuale di istruzione spiega che questi tipi di revolver "sono dotati di dispositivi multipli di sicurezza per assicurare la massima protezione dagli spari accidentali", spiegano anche che, "a causa delle ridotte dimensioni delle armi, è necessario prestare la massima cura nel maneggio dell’arma e nel rispetto delle regole base di sicurezza con le armi". Per esempio, può essere pericoloso armeggiare con la canna vicino alla volata per caricare o scaricare l'arma.

Come funziona la North American arms LR22

L'arma in miniatura può costare tra i 380 e i 450 euro, e nelle descrizioni sui siti specializzatati la North American arms LR22 viene descritta come l'arma è perfetta per l'autodifesa. È infatti portatile e semplice da nascondere. C'è anche chi considera le dimensioni ridotte un problema. Potrebbe infatti essere più difficile trovare l'arma e usarla tempestivamente per difendersi.

Non solo, essendo piccola potrebbe anche essere più difficile da utilizzare, è necessario infatti maneggiarla con cura, e rispettare le regole di sicurezza. Quindi puntare l'arma in una direzione di sicurezza, mai verso cose o persone che non si vogliono colpire, portare il dito sul grilletto soltanto quando si ha intenzione di sparare, per evitare che partano colpi accidentali, e infine non si deve fare distinzione tra arma carica e “scarica”, per incentivare un utilizzo attento.

La storia delle armi tascabili

La North American Arms dal 1972 produce pistone tascabili e mini revolver, in gergo vengono anche chiamate mouse gun. Produce soprattutto armi in miniatura a cinque colpi e con azione singola con grilletti a sperone. Il design ricorda quello dei revolver tascabili della fine del XIX secolo, ma sono realizzati in acciaio inossidabile. La prima azienda che ha sviluppato i mini revolver a 5 colpi è stata la Freedom Arms, con sede nel Wyoming, che ha interrotto la vendita nel 1990 vendendo alla North American Arms il design delle armi in miniatura. L'azienda ha apportato nel tempo alcune modifiche, per esempio il cilindro con tacche che segnano le camere, per utilizzare con più sicurezza i mini revolver.