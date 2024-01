Deputato fa partire colpo a festa di capodanno: ferito parente della scorta del sottosegretario Delmastro “Per fortuna il ragazzo sta bene. Ma poteva aver tutt’altro risvolto” ha spiegato il sottosegretario alla Giustizia che partecipava alla festa di Capodanno a Rosazza, in provincia di Biella. “Il colpo è partito accidentalmente, non sono stato io a sparare” ha spiegato invece il deputato di Fdi Pozzolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruttissimo episodio alla festa di capodanno organizzata nella sede della Pro Loco di Rosazza, in provincia di Biella, a cui partecipavano diversi esponenti di Fratelli d'Italia tra cui il sottosegretario Delmastro. Durante i festeggiamenti, infatti, sarebbe partito accidentalmente un colpo dalla pistola del deputato di Fdi Emanuele Pozzolo che ha raggiunto e ferito un altro invitato alla festa, parente di uno degli agenti della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Il fatto è avvenuto durante la festa di fine anno organizzata per l’occasione dal sindaco della cittadina biellese in alta Valle Cervo e sorella del sottosegretario. Come ricostruisce La Stampa, l'episodio è accaduto intorno all'una della notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, a festa quasi finita, mentre il sottosegretario era già fuori. Dall'arma di Pozzolo, per motivi ancora tutti da chiarire, sarebbe partito un singolo colpo in maniera accidentale che ha raggiunto il genero dell'agente di scorta, ferendolo a una gamba.

Il deputato di Fdi Emanuele Pozzolo

L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Il proiettile infatti lo avrebbe solo sfiorato e il 31enne è stato dimesso dal pronto soccorso nel corso della giornata di oggi con una prognosi di dieci giorni. L'uomo sarebbe il marito della figlia di un agente di Polizia penitenziaria, in servizio di scorta al sottosegretario.

L'episodio è stato confermato dallo stesso Pozzolo che però nega di aver sparato lui. "Confermo che il colpo di pistola che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, non sono stato io a sparare" ha spiegato. Delmastro invece non ha assistito direttamente al fatto essendo appena uscito dal locale della festa, che era iniziata alle 20. "Ero fuori nel piazzale quando è avvenuto il fatto. Mi hanno raccontato l'episodio e sono rimasto in attesa dei soccorsi e delle forze dell'ordine" ha spiegato al Corriere della Sera, ammettendo: "Per fortuna il ragazzo sta bene. Ma poteva aver tutt'altro risvolto".

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove

Il deputato Pozzolo è titolare di regolare porto d'armi e secondo una prima ricostruzione pare che stesse facendo vedere la pistola a qualcuno quando è partito accidentalmente un colpo. Il deputato vercellese pare non fosse invitato ma si fosse presentato a fine serata con addosso una piccola pistola. Sulla dinamica esatta dei fatti però è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Biella, che punta a chiarire ogni aspetto.

L'episodio ha già scatenata polemiche e richieste di intervento di Giorgia Meloni, in quanto segretaria del partito. “Apprendiamo da notizie di stampa che in occasione del capodanno, un deputato di fdi, armato e, sottolineiamo, che va in giro con il colpo in canna, ha ferito una persona vicina ad un agente di scorta al sottosegretario Delmastro. Alla persona ferita va la nostra vicinanza, ma riteniamo questo un fatto gravissimo e un ulteriore comportamento del tutto incompatibile con i ruoli istituzionali che si ricoprono" ha dichiarato la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani, aggiungendo: "Ci aspettiamo che Giorgia Meloni, segretaria del partito a cui appartengono gli esponenti protagonisti di tali azioni, intervenga per chiarire quanto accaduto e per adottare i provvedimenti conseguenti. In un paese normale ci si dimette per molto meno”.