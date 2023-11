I veri numeri delle pensioni nel 2024: quante persone potranno lasciare il lavoro in anticipo Il prossimo anno, grazie agli scivoli pensionistici previsti nella manovra, alcune decine di migliaia persone potranno lasciare il lavoro in anticipo: nella relazione alla manovra, le tabelle danno dei numeri più precisi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Quante persone andranno in pensione nel 2024, grazie alle misure del governo Meloni? Nelle scorse settimane abbiamo sentito stime più o meno attendibili, soprattutto da parte di vari esponenti politici che hanno parlato di numeri. L'ultimo è stato Matteo Salvini, che questa mattina, durante un comizio elettorale, ha detto: "C'è qualche giornale che in maniera totalmente infondata e falsa parla di peggioramento della legge Fornero. Ricordo a chi ignora che la legge Fornero prevedeva un'età pensionabile a 66 o 67 anni. Noi con questo provvedimento, che è un ulteriore passo verso quota 41, che rimane l'obiettivo della Lega e del governo, permetteremo nei prossimi mesi di andare in pensione circa 50mila lavoratrici e lavoratori con un'età media di 63 anni".

Salvini fa riferimento agli scivoli pensionistici, che sono Quota 103 – rinnovata rispetto allo scorso anno, ma con delle penalizzazioni nell'assegno che rischiano di far desistere più lavoratori – Ape sociale e Opzione donna. Questi ultimi due, per quanto siano considerati separatamente nelle tabelle, finiranno in un unico fondo per andare in pensione a 63 anni. Di Opzione donna originaria, vale la pena di dirlo, non è rimasto sostanzialmente nulla. Ma quante persone andranno in pensione con ognuno di questi scivoli? L'alternativa, di fatto, resta la legge Fornero.

Cominciamo da Quota 103. Secondo la tabella contenuta nella relazione della manovra, pubblicata sul sito del Senato, nel 2024 utilizzeranno lo scivolo 17mila persone.

Tabella su Quota 103

Per quanto riguarda l'Ape sociale, invece, le cifre sono leggermente più basse: si parla di 12,5mila persone.

Tabella su Ape Sociale

Più che ridotta, invece, la platea di Opzione donna, crollata ad appena 2,2mila lavoratrici che, secondo le stime, aderiranno alla misura.

Tabella su Opzione donna

Conti alla mano, sommando i tre scivoli previsti dal governo Meloni per andare in pensione in anticipo nel 2024, le stime dello stesso esecutivo sono abbastanza precise: meno di 32mila persone sfrutteranno i provvedimenti, ma potrebbero essere anche meno viste le forti penalizzazioni.