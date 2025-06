video suggerito

I fac simile dei cinque quesiti al Referendum dell'8 e 9 giugno 2025: come votare sì o no Ecco i fac simile delle schede dei cinque quesiti per i Referendum dell'8 e 9 giugno. Si potrà votare domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, barrando con una X il Sì oppure il No. È permesso votare Sì a un quesito e No a gli altri, e viceversa. Ogni scheda avrà un colore diverso.

A cura di Luca Pons

Sono disponibili i fac simile dei cinque quesiti al Referendum dell'8 e 9 giugno: si vota dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì, al termine dell'orario di apertura dei seggi potrà votare solamente chi è già in fila. Si potrà votare barrando con una X il Sì o il No per ciascun quesito. È sempre possibile votare Sì su una scheda e No sulle altre. Per ciascun quesito, le schede saranno di colore diverso. Votare per il Sì significa approvare la modifica proposta dal referendum, mentre votare No significa respingerla e chiedere di non cambiare le leggi interessate.

Il fac simile del primo quesito: scheda verde

Il primo quesito riguarda "Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione".

Fac simile scheda referendum 2025, primo quesito, fronte

Fac simile scheda referendum 2025, primo quesito, retro

Scheda arancione per il secondo quesito: il fac simile

Il secondo quesito riguarda "Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale".

Fac simile scheda referendum 2025, secondo quesito, fronte

Fac simile scheda referendum 2025, secondo quesito, retro

Il fac simile del terzo quesito: scheda grigia

Il terzo quesito riguarda "Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi".

Fac simile scheda referendum 2025, terzo quesito, fronte

Fac simile scheda referendum 2025, terzo quesito, retro

Il quarto quesito con la scheda rosa: il fac simile

Il quarto quesito è intitolato: "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione".

Fac simile scheda referendum 2025, quarto quesito, fronte

Fac simile scheda referendum 2025, quarto quesito, retro

Il fac simile del quinto quesito: scheda gialla

Il quinto quesito è intitolato: "Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana".

Fac simile scheda referendum 2025, quinto quesito, fronte

Fac simile scheda referendum 2025, quinto quesito, retro

Come votare sì o no sulla scheda elettorale al Referendum

Prima di entrare nella cabina elettorale si riceveranno tutte e cinque le schede. Poi si potrà decidere se votare di Sì o di No: basterà mettere una X sull'opzione scelta. È possibile votare Sì su una scheda e No sulle altre, o comunque alternare i Sì e i No in qualunque modo, così come naturalmente è permesso votare cinque Sì o cinque No. Se si è d'accordo con la modifica proposta dal quesito in questione, bisogna votare Sì. Se invece si è contrari, e si preferisce mantenere le leggi come sono adesso, bisogna votare No.