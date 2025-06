Referendum 2025 e elezioni, i risultati in diretta e l’affluenza: 5 quesiti alla prova del quorum, ballottaggi a Taranto e Matera

In diretta i risultati al Referendum 2025 con i ballottaggi delle elezioni comunali: seggi aperti, si vota fino alle ore 23 di oggi, domenica 8 giugno. Urne aperte anche domani. I cittadini italiani sono chiamati a votare per i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza e per il secondo turno alle amministrative, le sfide principali a Matera e Taranto. Al voto anche i cittadini sardi per il primo turno delle amministrative, la sfida principale a Nuoro.

Per votare è necessario presentarsi alle urne muniti di tessera elettorale e carta d'identità: si può barrare la X sul "sì" o sul "no". Le schede elettorali sono di colore diverso in base al testo del quesito: verde per il primo, obbligo di reintegro in caso di licenziamento illegittimo (jobs act); arancione per il secondo, licenziamenti piccole imprese; grigio per il terzo, precariato sul lavoro; rosso per il quarto, sicurezza sul lavoro; e giallo per il quinto, cittadinanza italiana.

Referendum 2025 e elezioni, risultati e ultime news in diretta:

14 minuti fa 07:30 Per cosa si vota l'8 e 9 giugno: referendum abrogativi e ballottaggi Oggi e domani si vota per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza, e per i ballottaggi in alcuni dei 32 comuni con oltre 15mila abitanti, che non sono riusciti ad eleggere il sindaco al primo turno del 25 e 26 maggio scorsi. Oggi e domani si vota anche per il primo turno delle amministrative in sette comuni della Sardegna: Nuoro, Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Luras e Soleminis. L'eventuale ballottaggio, per il solo comune di Nuoro, si terrà nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 giugno 2025. Per quanto riguarda i referendum, gli elettori riceveranno cinque schede elettorali: verde per il quesito 1: “Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione”;

arancione per il quesito 2: “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale”;

grigia per il quesito 3: “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;

rosso rubino per il quesito 4: “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione”;

gialla per il quesito 5: “Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”. A cura di Annalisa Cangemi 32 minuti fa 07:12 Gli orari dei seggi per i referendum e i ballottaggi delle elezioni comunali I seggi per votare per i referendum e per i ballottaggi nelle città impegnate con il secondo turno delle amministrative 2025 sono saranno aperti oggi, domenica 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 15. A cura di Annalisa Cangemi 42 minuti fa 07:01 Referendum 2025 e ballottaggi alle elezioni comunali, i risultati in diretta Oggi urne aperte oggi, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, per votare per i referendum su lavoro, promossi dalla Cgil, e sulla cittadinanza, promossi da associazioni e da Più Europa. Si vota anche per il secondo turno delle amministrative: le città più importanti che saranno impegnate con i ballottaggi sono Taranto e Matera. Per quando riguarda il referendum, quattro quesiti sono per cancellare il jobs act, il quinto per portare da 10 a 5 gli anni necessari di residenza legale richiesta agli stranieri maggiorenni per poter fare la domanda e ottenere la cittadinanza italiana. Trattandosi di quesiti referendari abrogativi, votando "sì" si cancella la norma, votando "no" la si mantiene. Perché il referendum sia considerato valido, è necessario il raggiungimento del quorum, il 50% +1 degli aventi diritto, per cui sarà fondamentale l'affluenza ai seggi. È bene ricordare che il quorum sarà calcolato separatamente, quesito per quesito (a ogni quesito corrisponde una scheda di colore diverso). Per votare serve la tessera elettorale e un documento di identità. Per i referendum è stato concesso anche ai cittadini fuori sede di votare: questa possibilità è stata data a chi per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trova in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data delle consultazioni referendarie. Ecco i cinque quesiti: Scheda verde: licenziamenti illegittimi

Scheda arancione: indennità per i licenziamenti

Scheda grigia: contratti a termine

Scheda rossa: sicurezza sul lavoro

Scheda gialla: cittadinanza italiana agli stranieri A cura di Annalisa Cangemi