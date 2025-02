video suggerito

I 31 "esempi civili" premiati da Mattarella: c'è anche la donna che salvò un uomo dall'alluvione a Catania Tra le onorificenze conferite dal presidente Mattarella, c'è anche quella a Angela Isaac, premiata con l'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana per aver salvato un uomo durante l'alluvione di Catania del 19 ottobre 2024. La donna a Fanpage.it: "Sono onorata e grata"

A cura di Francesca Moriero

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito questa mattina, su proposta personale, trentuno onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini e alle cittadine che si sono distinti per il loro impegno civile. Le onorificenze sono state assegnate a coloro che hanno promosso il dialogo tra i popoli, lottato contro la violenza di genere, sostenuto un'imprenditoria etica, e contribuito attivamente alla causa della disabilità, dell'inclusione sociale e della giustizia penale. L'elenco include anche chi ha operato per il diritto alla salute e compiuto atti di eroismo. La cerimonia di consegna si terrà il 26 febbraio alle 11:30 presso il Palazzo del Quirinale.

Tra i premiati figura Angela Isaac, la giovane donna che il 19 ottobre 2024 ha salvato un uomo durante l'alluvione che ha colpito Catania.

"Sono molto onorata e grata", ha dichiarato la donna al telefono Fanpage.it subito dopo aver appreso la notizia.

Chi è Angela Isaac, la donna premiata per il suo eroico gesto durante l'alluvione di Catania

Angela Isaac è una cittadina che ha guadagnato il riconoscimento di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per un atto di grande coraggio durante l'alluvione che ha colpito Catania il 19 ottobre 2024.

In quella tragica giornata, mentre le strade della città venivano sommerse da un'imponente quantità di pioggia, la donna ha rischiato la propria vita per salvare quella di un uomo, trascinato dalla furia delle acque nel pieno centro della città. Isaac stava percorrendo Via Etnea quando ha visto l'uomo lottare contro la corrente. Senza esitazione, ha attraversato la strada, lo ha afferrato per un braccio e lo ha trattenuto, evitando che venisse travolto dall'acqua e portato via. Il suo gesto eroico è stato filmato da un cittadino che si trovava nella sua abitazione e in poco tempo è diventato virale sui social, suscitando un ampio apprezzamento da parte della comunità locale.

Il Deputato all’Assemblea Regionale per la Sicilia Matteo Sciotto, membro del gruppo Sud Chiama Nord, in quei giorni di ottobre aveva annunciato, in un post sulla propria pagina Facebook, di voler proporre Isaac per il conferimento della "Medaglia d’oro di Benemerenza della Regione Siciliana", da parte del Presidente della Regione, Renato Schifani.

"Credo sia fondamentale", aveva scritto nel post "premiare chi si distingue per atti di altruismo e impegno, mostrando concretamente cosa significa veramente essere ‘diversi’ e fare la differenza nella nostra comunità. Un gesto del genere merita di essere onorato".

Isaac vive in Italia dal 2015 e lavora come barista al Pellegrino Cafè di Catania, un bar situato al numero 198 di Via Etnea.

La lista completa dei premiati

Oltre ad Angela Isaac, tra i premiati con le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, figurano numerosi cittadini che si sono distinti in vari ambiti, dalla ricerca scientifica alla solidarietà:

Giovanni Arras (29 anni) e Giuseppina Sgandurra (49 anni), Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per il supporto alla ricerca.

Pietro Barteselli (52 anni), Ufficiale dell’Ordine, per aver guardato oltre al mero profitto imprenditoriale.•Paola Benini (55 anni), Ufficiale dell’Ordine, per il suo aiuto a ragazzi con difficoltà di apprendimento.

Adriano Blundo (53 anni), Ufficiale dell’Ordine, per aver salvato una donna in un incidente stradale, mentre era libero dal servizio.

Marco Camandona (54 anni), Ufficiale dell’Ordine, per aver fatto della sua passione per la montagna un aiuto per gli altri.

Livia Cecconetto (80 anni), Commendatore dell’Ordine, per il suo lungo impegno nel volontariato, anche a favore dei migranti.

Chiara Ciavatta (50 anni), Cavaliere, per il suo supporto a persone e famiglie con disturbi alimentari.

Marisa Coccato (69 anni), Ufficiale, per il suo impegno a fianco dei bambini con malattie renali.

Elena De Filippo (61 anni), Ufficiale, per l’accoglienza e integrazione degli immigrati.

Carmine Falanga (47 anni), Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la sua attività volta a creare una sinergia tra le mura del carcere e le imprese.

Nicolas Marzolino (27 anni), Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la sua testimonianza di pace, illustrando le conseguenze delle guerre.

Daniele Mauro (51 anni), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la sua tenacia nella cura dei soggetti più fragili.

Cristiana Poggio (62 anni) e Dario Odifreddi (63 anni), Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver creato un’alleanza con il mondo del lavoro per offrire ai giovani un punto di aggregazione.

Massimiliano Parrella (47 anni), Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per proseguire l’opera di Don Calabria aiutando le persone più povere.

Carlo Pulcino (72 anni), Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver salvato una donna da un’aggressione.

Armando Punzo (64 anni), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver messo a disposizione la sua esperienza di regista e attore di teatro alle persone detenute.

Marta Russo (24 anni), Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per il suo impegno verso le persone con disabilità e per il miglioramento della loro mobilità.

Anselmo Sanguanini (64 anni), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver ideato biciclette che consentono anche alle persone con disabilità di andare in bicicletta.

Tarcisio Senzacqua (63 anni), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver anticipato i fondi per un intervento chirurgico d’urgenza a favore di un tirocinante.

Carlo Stasolla (59 anni), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per il suo supporto a persone e gruppi in condizione di estrema segregazione e discriminazione.

Antonio Stellato (23 anni) e Domenica Turi (24 anni), Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver praticato manovre salvavita su un bambino di 7 anni.

Vittoria Tognozzi (87 anni), Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la sua attività di testimone dell’eccidio di Fucecchio.

Maria Trapanese (63 anni), Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per il lavoro svolto per formare professionalmente ragazzi con sindrome di Down.

Adolfo Tundo (73 anni), Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la sua azione a favore del valore degli anziani come risorsa sociale.

Federico Vanelli (33 anni), Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver usato la sua esperienza di atleta per salvare un ragazzino che stava annegando.

Giorgio Zancan (58 anni) e Luisa Mondella (54 anni), Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per aver trasformato il loro dolore in un aiuto concreto a bambini e ragazzi con leucemia.