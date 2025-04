Giustizia per Giulia Cecchettin, oltre la sentenza a Turetta: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi facciamo il punto sulle motivazioni della sentenza con cui i giudici hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Ieri la Corte d’Assise di Venezia ha depositato le motivazioni della sentenza con cui lo scorso dicembre aveva condannato all’ergastolo Filippo Turetta per il femminicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Delle motivazioni in cui ha spiegato come mai non siano state riconosciute due aggravanti specifiche, quelle della crudeltà e dello stalking. È normale che ci sia molta amarezza. È normale pensare a cosa sono 75 coltellate, una dopo l’altra, e chiedersi che cosa sia la crudeltà se non quella. È normale la rabbia. Però va chiarita una cosa: nel diritto penale l’aggravante della crudeltà è una cosa molto diversa da quella che noi intendiamo nel nostro senso comune, nella nostra interpretazione quotidiana delle cose che giudichiamo “crudeli”.

Andare oltre la sentenza, pensare al suo impatto sulla società e sul cambiamento culturale a cui auspichiamo, è importante. Ma in questo senso è altrettanto importante notare altre cose che emergono dalle motivazioni. In primis, il fatto che sia stata smantellata la narrazione dell’uomo disperato, troppo fragile per gestire la fine della relazione, che in un momento di rabbia – il famoso raptus – compie un gesto estremo. No, i giudici inquadrano chiaramente Turetta, quello che ha fatto e perché lo ha fatto.

