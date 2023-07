Giorgia Meloni negli USA, lo speaker McCarthy: “È tra i leader più impressionanti che ho incontrato” Prima giornata negli Stati Uniti per Giorgia Meloni, che questa sera incontrerà anche il presidente statunitense Joe Biden. La leader di FdI Kevin McCarthy, lo speaker della Camera, e una delegazione di membri del Congresso.

A cura di Annalisa Girardi

"Sono molto felice di essere nel cuore della democrazia americana", ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa dopo aver incontrato Kevin McCarthy, lo speaker della Camera dei rappresentanti. La guerra in Ucraina, il problema della sicurezza alimentare, la situazione in Africa e nell'Indo-Pacifico e la prossima presidenza italiana del G7.

"Abbiamo anche discusso la necessità di garantire la stabilità e lo sviluppo dell'area del Mediterraneo e in Africa, oltre alla situazione nella regione indopacifica e alla imminente presidenza italiana del G7", ha spiegato Meloni in conferenza stampa. La presidente del Consiglio è arrivata oggi a Washington e ha incontrato una delegazione bipartisan di deputati. "Ho avuto un quadro chiaro e completo dello scenario e delle priorità di politica estera degli Stati Uniti, fornito direttamente dai rappresentanti eletti dal popolo", ha aggiunto.

Meloni ha poi sottolineato che i legami tra Italia e Stati Uniti sono "incredibilmente forti e sono diventati ancora più profondi in tempi recenti, dopo l'aggressione russa all'Ucraina". E ha ribadito che "ora più che mai dobbiamo essere in grado di fare affidamento uno sull'altro".

La presidente del Consiglio ha poi aggiunto: "Molte cose stanno cambiando intorno a noi ma c'è qualcosa che alcuni non si aspettavano e cioè che l'Occidente è unito e vuole difendere il mondo basato sulle regole. Senza un mondo basato sulle legge internazionali vivremmo in mondo basato sul caos nel quale chi è militarmente più forte può invadere il vicino e questo non è il mondo nel quale vogliamo vivere: vogliamo vivere in un mondo che rispetti sovranità e libertà".

Alla Casa Bianca la leader di Fratelli d'Italia incontrerà anche il presidente statunitense Joe Biden. McCarthy da parte sua ha rimarcato che Meloni sia "uno dei leader più impressionante che abbiamo incontrato", per poi aggiungere: "La visita del primo ministro Giorgia Meloni è molto importante. Sostengo le azioni dell'Italia per ridurre la dipendenza dal gas naturale russo e per affrontare la crisi dei migranti nell'Europa meridionale. E lodo i suoi sforzi per affrontare la crescente aggressione dalla Cina comunista".