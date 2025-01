Giorgia Meloni indagata nel caso Almasri, avvisi di garanzia anche per Nordio e Piantedosi Giorgia Meloni è indagata per favoreggiamento e peculato a seguito del caso Almasri: lo ha fatto sapere lei stessa in un video diffuso sui social. L’avviso di garanzia della Procura di Roma è arrivato anche al ministro della Giustizia Nordio e a quello dell’Interno Piantedosi. Polemica la risposta della premier: “Non sono ricattabile e non mi faccio intimidire”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Luca Pons

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Roma, per i reati di favoreggiamento e peculato, per la vicenda del rimpatrio del generale libico Almasri. In un video diffuso sui social, la premier ha fatto sapere che anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano sono indagati. Meloni ha detto di ritenere poco credibile l'accusa, affermando: "Non sono ricattabile e non mi faccio intimidire, avanti a testa alta".

L'avviso di garanzia è stato firmato dal procuratore Francesco Lo Voi, che Meloni ha definito "lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona". La premier ha detto che pensa l'indagine sia partita a seguito di una denuncia presentata dall'avvocato Luigi Li Gotti, e che ha attaccato tra le righe definendolo "ex politico di sinistra" (anche se Li Gotti ha militato per oltre trent'anni nella destra di Msi e Alleanza nazionale prima di passare all'Italia dei valori), "molto vicino a Romano Prodi" di cui fu sottosegretario alla Giustizia dal 2006 al 2008, "conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi".

Di cosa è accusata Meloni nel caso Almasri: la sua versione dei fatti

La premier ha ricapitolato la vicenda Almasri: "La Corte Penale Internazionale, dopo mesi di riflessione, emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della Polizia giudiziaria di Tripoli". E non ha evitato un tono polemico nei confronti dei giudici dell'Aja: "Curiosamente la corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri tre Stati europei".

Meloni ha continuato a recriminare: "La richiesta di arresto della procura della Corte penale internazionale non è stata trasmessa al ministero italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge (cosa che la Corte ha smentito, dicendo che la comunicazione era avvenuta per via diplomatica come prevedono le norme in materia, ndr) e per questo la Corte d'appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida".

Una volta liberato Almasri, il ministero della Giustizia e quello dell'Interno secondo le ricostruzioni di diversi giuristi avrebbero potuto muoversi in modo da garantire nuovamente il suo arresto. Invece non l'hanno fatto. Questa la versione della presidente del Consiglio: "A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza, con un volo apposito come accade in altri casi analoghi".

Questo è l'evento da cui ha avuto il via l'indagine. Meloni ha concluso con un attacco polemico: "Penso che valga oggi quello che valeva ieri. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. È possibile che per questo sia invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione a testa alta e senza paura".

La vicinanza di Tajani e Salvini

Immediata la reazione dei leader del centrodestra, che si sono schierati contro la Procura di Roma in difesa della premier. Antonio Tajani ha dichiarato sui social: "Sono dalla parte di Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, di Nordio e di Mantovano. Difendo la separazione dei poteri e condanno scelte che suonano come una ripicca per la riforma della giustizia".

Anche più polemico Matteo Salvini: "Giorgia Meloni indagata per il rimpatrio del libico Almasri, avvisi di garanzia per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio. Vergogna, vergogna, vergogna. Lo stesso procuratore che mi accusò a Palermo ora ci riprova a Roma con il governo di centrodestra. Riforma della giustizia, subito!".

Le opposizioni si dividono: Avs attacca, Renzi non si esprime, Calenda critica l'indagine

Dall'opposizione, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli ha attaccato: "La premier Giorgia Meloni la smetta di fare la vittima, invocando ancora una volta nemici immaginari utili solo ad alimentare la propaganda: il governo ha violato la legge. E a lei che dice di non essere ricattabile rispondo che è ricattabile dai libici". E ha concluso: "La premier Meloni ha il dovere di spiegare agli italiani perché Almasri, stupratore di bambini, assassino e torturatore è stato rilasciato per voluta omissione del governo".

È arrivata la presa di posizione anche di Matteo Renzi, che ha definito il rimpatrio di Almasri "un errore clamoroso e marchiano sotto il profilo politico", aggiungendo: "Sul punto di vista giudiziario, invece, non mi esprimo". Per Renzi Meloni vuole "cavalcare questo avviso di garanzia – che è un atto dovuto – per alimentare il suo naturale vittimismo".

Anche Carlo Calenda ha detto che "su Almasri il governo italiano ha combinato un disastro, raccontando un mare di balle agli italiani", ma che indagare la presidente del Consiglio per questa ragione "è surreale e non accadrebbe in nessun altro Paese occidentale". In questo modo "riacutizza lo scontro tra poteri dello Stato".

Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha deciso di "non pronunciarsi" sulle accuse della Procura. "Ma una cosa è certa: Meloni, Nordio, Mantovano e Piantedosi hanno mentito agli italiani dicendo che il libico Almasri, definito da loro stessi un soggetto pericoloso, è stato rilasciato per responsabilità della magistratura. Questa affermazione è totalmente falsa: la responsabilità è tutta politica e tutta del governo che, in base alla legge, ha l'obbligo di dare esecuzione alle richieste di arresto della Corte penale internazionale".