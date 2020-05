Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto in conferenza stampa, annunciando il nuovo decreto per le riaperture nella fase due, ha risposto a una domanda del giornalista di Fanpage.it Marco Billeci, sulla possibilità che i dati delle singole Regioni, arrivati con ritardo (in alcuni casi sono incompleti) possano comportare dei rischi per la popolazione, dal momento che molte decisioni sul calendario per le ripartenze sono state annunciate da giorni. Su che dati sono state prese quelle decisioni? Il premier ha risposto così: "Il piano nazionale di monitoraggio è molto sofisticato, non mi risultata che altri Paesi abbiano fatto un lavoro così articolato. È questo piano che ci permette di affrontare con fiducia la fase 2".

Sulla base del report realizzato dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, la Lombardia viene indicata con rischio "moderato", un livello di rischio che non comporta un automatismo per la ripartenza secondo il decreto del ministero della Salute. Allora come mai viene riaperta? E se dovesse esserci bisogno di un ritorno indietro, stabilendo nuove chiusure a livello locale, il governo si imporrà sulle Regioni, per evitare nuovi casi come quelli registrati ad Alzano e Nembro?

Secondo il premier "in questo momento è chiaro che la Lombardia sta affrontando prova più difficile. Consiglio ai lombardi di essere attenti. Le misure di distanziamento sociale sono importantissime. Noi non abbiamo motivo di dire alla Lombardia: non apri. Non è in una fascia che giustifica la chiusura La Lombardia può decidere di aprire, come del resto ogni regione. Se la curva è salita e scappa al controllo, siamo pronti a intervenire. Lo farà responsabilmente Fontana, ma in ogni caso c'è una clausola di salvaguardia che consente al governo di intervenire".

L'ironia contro Fontana su Twitter

"Fontana è una persona responsabile", farà le sue valutazioni. Quest'ultimo passaggio sul presidente della Lombardia ha generato subito ilarità su Twitter. Gli utenti si sono scatenati, mettendo in dubbio l'affidabilità del presidente della Regione più colpita dal virus. C'è chi posta il video del governatore leghista che indossa, in modo errato, la mascherina chirurgica, e chi commenta così: "Si possono dire queste parole alle 21? ‘Fontana' e ‘Responsabile' insieme, è prostituzione intellettuale". E ancora: "Monitoraggio articolato e puntale; non fosse così saremmo stati irresponsabili. Lombardia sta affrontando una partita più difficile e lunga invito perciò i lombardi ad essere cauti e responsabili. La Lombardia è in mano a Fontana persona ‘responsabile???'"; "Conte fa capire che la Lombardia deve prendere le decisioni ed essere responsabile sulle riaperture. Conte non ha però capito che Fontana non è in grado di essere responsabile manco per sé stesso". Un altro utente, citando le parole del presidente del Consiglio, dice: "L'unica bugia di stasera è ‘Fontana è una persona responsabile'". Insomma le rassicurazioni del governo di questa sera non sono state prese molto sul serio.

Qualcun altro prende la questione più seriamente, fino a indignarsi: "Onestamente penso che Fontana sia responsabile di molte morti. Se metto i medici a lavorare senza DPI, se taglio i fondi per le scorte agli ospedali, se lascio anziani in RSA con pazienti positivi, le persone si contagiano e molte muoiono. Certe scelte determinano vita o morte".

Un altro tweet recita: "Fontana è il primo responsabile del disastro lombardo. Altro che ‘l'abbiamo contenuto meglio che in altre regioni". Siamo alla mistificazione totale", poi poco più sotto si legge: "Ho sentito bene? Fontana una persona responsabile? Io non ci credo che oggi sono solo 39 morti. Non si fidi dei dati forniti da lui, mentirebbe pur di non far richiudere. Perché lo difende? Cosa c'è sotto? Commissariate la Lombardia, piuttosto. Non Le bastano oltre 15000 morti?".