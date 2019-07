Banchi del Movimento 5 Stelle semi-vuoti durante l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. I senatori del M5s non erano in Aula quando ha parlato Conte, una protesta, spiega Michele Giarrusso, nata sulla base “di quanto accaduto alla Camera e sicuramente per le dichiarazioni di Conte sulla Tav”, con il sostegno del governo all’alta velocità. Giarrusso cita “le offese al ministro Fraccaro”. E ai cronisti risponde che il loro “non è uno sgarbo, è politica. Vogliamo solo sottolineare alcune differenze”. Secondo Giarrusso questa non sarà l’unica dimostrazione di dissenso. Un altro esponente M5s riferisce che “Conte è il premier del sistema”, con chiaro riferimento alla Tav.

Una nota ufficiale del Movimento 5 Stelle spiega che in realtà la protesta nasce per un altro motivo: “Ribadiamo il nostro rispetto per il presidente Conte, ma oggi non era lui a doversi presentare nell'Aula del Senato per rispondere all'informativa sul caso Russia-Lega”. Un’accusa a Salvini, quindi, leader della Lega e vicepresidente del Consiglio.

In un video è Daniela Santanché a mostrare durante le dichiarazioni di Conte l’assenza tra i banchi del M5s: “Sono in Senato, sta parlando Conte ma la cosa che ci lascia basiti è che i 5 Stelle stanno abbandonando i banchi”. In Aula interviene Pier Ferdinando Casini che conferma l’assenza dei pentastellati in Aula e spiega: “Un uccellino mi ha detto che è arrivata la comunicazione ai senatori 5 Stelle di uscire dall’Aula”.

Sono molti gli esponenti del Pd a pubblicare su Twitter la foto dei banchi vuoti del M5s. Valeria Valente scrive: “Conte parla da avvocato di Savoini sul Russiagate e i senatori del M5s sono fuori dall’Aula. Le poltrone le lasciano solo per il tempo della diretta tv”. Attacca anche Alessia Rotta: “I senatori del M5s con la loro assenza in Aula al Senato sfiduciano Conte. Adesso ci aspettiamo che facciano sul serio e che mettano fine al governo. Ma non lo faranno. È la solita finta ad uso social, ipocriti”. Anche il capogruppo, Andrea Marcucci, posta una foto su Twitter: “Il M5s diserta l’Aula durante l’informativa di Conte. Quando una foto parla più di mille editoriali”. Interviene sempre su Twitter il segretario dem, Nicola Zingaretti: "Mentre il premier Conte parla del Russiagate in Aula i senatori del M5S che lo sostengono sono fuori dall'Aula. Non c'è più una maggioranza. Si metta fine a questa agonia, a casa e subito al voto".