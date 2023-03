Figli coppie Lgbt, Conte chiede di non scaricare sui bambini l’ideologia reazionaria del governo Il leader del Movimento 5 stelle ha risposto alla scelta del governo di bloccare la proposta europea che darebbe gli stessi diritti a tutti i figli, a prescindere dal sesso dei genitori, e all’ordine di bloccare le trascrizioni all’anagrafe di Milano.

"Non scarichiamo sui piccoli il furore ideologico dei grandi". Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, è intervenuto così nel dibattito sul certificato di filiazione europeo. Il tema è quello dei diritti dei figli di coppie gay e non solo: la proposta dell'Ue che il centrodestra italiano ha bocciato – anche se un errore tecnico potrebbe riaprire la discussione – permette di riconoscere gli stessi diritti ai bambini in tutti i Paesi dell'Unione, grazie a un certificato unico valido ovunque.

Questo significa anche che, se una persona venisse riconosciuta come genitore in uno Stato, lo sarebbe anche negli altri. Da qui, l'uguaglianza di fatto nei diritti tra i figli di coppie etero e omogenitoriali.

La scusa della destra: "Così si apre alla maternità surrogata"

Il governo Meloni si è opposto fortemente alla misura: "Il problema è uno solo. La maternità surrogata, che preferisco chiamare utero in affitto", ha detto la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella al Corriere della Sera. La gravidanza per altri – questo il nome tecnico della procedura – è illegale in Italia, come nella maggior parte dei Paesi europei.

Secondo il governo, il testo della proposta europea aggirerebbe questo divieto, obbligando a registrare i figli in tutta l'Ue purché il loro certificato sia valido nel Paese in cui nascono: ad esempio Belgio, Danimarca, Paesi Bassi o Grecia, gli unici Stati europei che permettono la gravidanza per altri. In realtà, un passaggio della norma dice esplicitamente che per registrare i figli bisogna comunque rispettare le norme dello Stato in questione.

Il problema più evidente per la maggioranza di centrodestra, quindi, resta quello dei figli di coppie Lgbtq. Non a caso, il ministero dell'Interno ha anche ordinato al sindaco di Milano di smettere di trascrivere nei registri dell'anagrafe i figli di genitori dello stesso sesso. Un divieto con effetto immediato, che ha portato a un presidio di protesta che si svolge oggi, 18 marzo. Anche in questo caso, la motivazione riportata dal prefetto è stata quella di bloccare la "maternità surrogata" per le coppie composte da due uomini, oltre alla fecondazione eterologa per le coppie di donne.

Il M5s rivendica: "Appendino la prima a registrare il figlio di una coppia gay, è tutela dei diritti dei bambini"

"Il Movimento 5 Stelle non permetterà che ricadano sui figli di coppie omogenitoriali le discriminazioni di segno reazionario volute da questo governo", ha scritto Giuseppe Conte nello stesso post sui social. "La trascrizione da parte delle autorità comunali, a partire dalla nostra Chiara Appendino, che è stata capofila quando era sindaca a Torino, non ha nulla a che vedere con la legittimazione della maternità surrogata, ma è un atto di riconoscimento e di tutela dei diritti fondamentali dei minori".

In passato, la Corte costituzionale ha sottolineato che il tema dei figli di coppie omogenitoriali era "prioritario" e che l'Italia doveva assolutamente riempire il vuoto legislativo sul tema. Oggi, infatti, i sindaci possono decidere in autonomia se effettuare o no le trascrizioni – a meno che non arrivi un divieto preciso dall'alto, come nel caso di Milano.

Come ricordato da Conte, Chiara Appendino è stata la prima sindaca in Italia a fare la registrazione, nel 2018. In un'intervista a Fanpage.it, la ex sindaca e oggi deputata ha sottolineato di aver effettuato "più di ottanta" trascrizioni e ha smentito la ministra Roccella: quello che ha dichiarato "è falso, ed è grave che una ministra della Repubblica menta in questo modo. La maternità surrogata non c’entra nulla con il regolamento UE che – torno a ribadire – riguarda i diritti dei bambini a prescindere da come sono nati o dal loro nucleo familiare", ha detto.