Ferrovie, via libera alle nuove nomine: Stefano Donnarumma nuovo ad e Tommaso Tanzilli presidente

A cura di Annalisa Girardi

Sarà Stefano Donnarumma il nuovo amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, mentre Tommaso Tanzilli assumerà la carica di presidente. Si è chiusa quindi la partita delle nomine per Fs, con il primo in quota Lega e il secondo da Fratelli d'Italia. Sarebbe quindi rimasta fuori Forza Italia, a cui potrebbe però andare un posto di peso nei quadri ancora da risolvere, come per Cassa depositi e prestiti o per la Rai.

Il comunicato delle Ferrovie

La notizia arriva dopo il vertice tra gli azionisti del gruppo: "L’assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Tommaso Tanzilli, Stefano Donnarumma, Caterina Belletti, Franco Fenoglio, Loredana Ricciotti, Tiziana De Luca, Pietro Bracco. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per il triennio 2024-2026. L’Assemblea ha quindi nominato Tommaso Tanzilli Presidente ed ha invitato il nuovo Consiglio di Amministrazione a nominare Stefano Donnarumma quale Amministratore Delegato", si legge in una nota pubblicata sul sito delle Ferrovie.

Gli azionisti riuniti oggi in assemblea hanno anche approvato il bilancio dell'ultimo anno. Il comunicato prosegue: "Si è riunita oggi l’asssemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. che ha approvato il Bilancio di esercizio 2023, caratterizzato da un utile di 201 milioni di euro, a valle dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione avvenuta il 10 aprile 2024. L’ Assemblea ha deliberato di portare a nuovo l’utile netto di esercizio, come da proposta del Consiglio di Amministrazione".

Chi sono i nuovi ad e presidente del gruppo

Il nuovo amministratore delegato, Donnarumma, ha già ricoperto lo stesso ruolo per Terna Spa ed è stato anche in precedenza direttore generale di Acea Spa. Tanzilli è invece direttore di Federalberghi di Roma del Lazio e docente alla Sapienza. Non solo, attualmente presiede anche l'Ente bilaterale territoriale per il Turismo.