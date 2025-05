Le Idf sparano a una delegazione diplomatica a Jenin, Tajani convoca l’ambasciatore di Israele Spari di avvertimento sono stati fatti partire dall’esercito israeliano davanti a una folta delegazione di diplomatici stranieri. Non ci sarebbero feriti. Tajani: “Chiediamo al governo di Israele di chiarire immediatamente”. E convoca l’ambasciatore d’Israele a Roma. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Annalisa Cangemi

AGGIORNAMENTO: Spari di avvertimento sono stati sparati davanti a una grossa delegazione di diplomatici stranieri in visita a Jenin, in Cisgiordania. Non si segnalano feriti. Della delegazione, composta da giornalisti 25 ambasciatori e diplomatici europei, arabi, cinesi, giapponesi, indiani e di altre parti del mondo, faceva parte anche il vice console italiano Alessandro Tutino, che non ha avuto ripercussioni e ha parlato con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Ho appena parlato con Alessandro Tutino il vice console d'Italia a Gerusalemme che sta bene e che era fra i diplomatici che sarebbero stati attaccati a colpi di arma da fuoco vicino al campo profughi di Jenin. Chiediamo al governo di Israele di chiarire immediatamente", ha scritto su X il ministro degli Esteri. Tutino sarebbe già rientrato a Gerusalemme.

Poco dopo il ministro Tajani ha fatto sapere di aver convocato l'ambasciatore israeliano a Roma: "Ho appena dato disposizione al Segretario generale del Ministero degli Esteri di convocare l'Ambasciatore di Israele a Roma per avere chiarimenti ufficiali su quanto accaduto a Jenin", si legge sempre in un messaggio su X.

Cosa è successo e perché l'esercito israeliano ha sparato

L'esercito israeliano ha presentato le sue scuse per l'episodio. Le Idf (Forze di Difesa israeliane) hanno spiegato che il gruppo non ha seguito il percorso concordato durante il coordinamento del tour con l'esercito. "Nel coordinare l'ingresso [a Jenin], ai membri della delegazione è stato fornito un percorso approvato che è stato loro richiesto di seguire, in quanto l'area è una zona di combattimento attiva", ha sottolineato l'esercito. Secondo le Idf, il gruppo "ha deviato dal percorso ed è entrato in un'area in cui non era autorizzato a sostare". I soldati di stanza hanno sparato colpi di avvertimento in aria, senza provocare danni o feriti.

Dopo essersi accorti che il gruppo che aveva raggiunto l'area off-limits era composto da diplomatici stranieri, le Idf hanno affermato che il comandante della divisione della Cisgiordania, il generale di brigata Yaki Dolf, ha immediatamente avviato un'indagine sull'incidente. Inoltre, il generale di brigata Hisham Ibrahim, capo dell'Amministrazione Civile – un organo del ministero della Difesa che fa parte del Cogat – ha ordinato agli ufficiali dell'unità di parlare immediatamente con i rappresentanti dei Paesi coinvolti. "Avrà presto colloqui personali con i diplomatici per aggiornarli sui risultati dell'indagine iniziale", hanno affermato le Idf, che si sono rammaricate "per l'inconveniente causato".

Il ministero degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha postato alcuni video che mostrano decine di persone, tra cui fotografi, nei pressi di un posto di blocco dell'esercito a Jenin. Si vedono i soldati sparare in aria dall'interno del campo profughi di Jenin e il gruppo che scappa verso le proprie auto. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, la delegazione comprendeva diplomatici provenienti dall'Unione Europea, dalla Francia, Regno Unito, Canada, Spagna, Russia, Unione Europea, Egitto, Giordania, Marocco, Portogallo, Cina, Austria, Brasile, Bulgaria, Turchia, Lituania, Polonia, Turchia, Giappone, Romania, Messico, Sri Lanka, Canada, India e Cile.

Autorità nazionale palestinese (Anp) condanna l'attacco

Il ministero degli Affari esteri e degli espatriati dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha condannato "l'attacco diretto delle forze di occupazione israeliane contro una delegazione diplomatica accreditata presso lo Stato di Palestina, accompagnata da numerosi giornalisti arabi e stranieri, sparando loro proiettili veri mentre erano in visita al campo nel governatorato di Jenin per esaminare le condizioni umanitarie, i crimini e le violazioni commessi dalle forze di occupazione nella zona", scrive l'agenzia palestinese Wafa.

"Questo atto aggressivo costituisce una flagrante e grave violazione del diritto internazionale e delle più elementari regole delle relazioni diplomatiche", ha affermato il ministero, "prendere di mira i rappresentanti degli Stati membri accreditati presso lo Stato di Palestina costituisce una pericolosa escalation nel comportamento dell'occupazione e riflette un sistematico disprezzo per il diritto internazionale, la sovranità dello Stato di Palestina e la sacralità dei rappresentanti dello Stato sul suo territorio".

Il ministero degli Esteri palestinesi nel suo account X ha precisato che la delegazione diplomatica internazionale coinvolta nell'incidente a Jenin "stava svolgendo una missione ufficiale per osservare e valutare la situazione umanitaria e documentare le violazioni perpetrate dall'esercito israeliano contro il popolo palestinese".

Le reazioni

"Ogni minaccia alla vita dei diplomatici è inaccettabile, chiediamo a Israele di indagare e di assegnare la responsabilità di questo incidente", ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas. "Israele è firmatario della convenzione di Vienna, che regola la protezione dei diplomatici". "Sono stati sparati colpi di avvertimenti ma sono pur sempre spari", ha sottolineato.

Anche il ministero degli Esteri spagnolo "sta indagando" su quanto accaduto alla delegazione diplomatica europea in visita al campo di Jenin, in Cisgiordania. "Il ministero sta indagando su quanto accaduto", hanno fatto spaere fonti ufficiali, le quali hanno specificato che "nel gruppo di diplomatici era presente un cittadino spagnolo, che sta bene". "Siamo in contatto con gli altri Paesi coinvolti per coordinare una risposta congiunta a quanto accaduto, che condanniamo fermamente".

"Dopo gli spari contro una delegazione diplomatica internazionale in Cisgiordania a cui partecipava anche il viceconsole italiano, il governo non può limitarsi a protestare. Vanno interrotte le relazioni diplomatiche e commerciali con lo Stato criminale, terrorista e genocida di Israele e imposte dure sanzioni economiche", hanno scritto i parlamentari M5s delle Commissioni Esteri di Camera e Senato.

"Oggi la destra ha respinto la nostra mozione che chiedeva condanne e sanzioni per fermare il governo israeliano. Poche ore dopo arrivano gli spari su una delegazione diplomatica e sul nostro viceconsole. Il governo italiano chiede di chiarire. Ma è tutto chiaro. E voi non fate nulla per fermarli", ha detto Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale nella segreteria del Pd.

"Ci arriva la notizia che l'Idf ha sparato dei colpi di avvertimento davanti a una delegazione diplomatica europea a Jenin e ha colpito un ospedale – l'ennesimo ospedale – nel nord di Gaza. Proprio stamattina in aula abbiamo denunciato la gravità delle azioni del governo israeliano e ribadito la necessità di una presa di posizione netta da parte della comunità internazionale. È evidente che Israele agisce ormai senza alcun rispetto per il diritto internazionale né per la protezione dei civili e, a questo punto, dei rappresentanti stranieri. Il tempo delle parole è finito. Servono sanzioni, serve giustizia", ha commentato la deputata di Azione Federica Onori, segretaria della commissione esteri.