Emma Bonino torna a +Europa: “Dopo periodo oscuro, sono contenta di riprendere strada con militanti” “Sono molto contenta di riprendere la strada con tutti i suoi militanti e iscritti. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l’impasse”, così Emma Bonino ha annunciato il suo ritorno in +Europa, dopo la rottura lo scorso marzo per dissidi interni.

A cura di Annalisa Girardi

Ad annunciarlo è stata la stessa senatrice durante il congresso del partito: "Oggi, nell'ultima giornata del secondo Congresso di Più Europa, ho annunciato il mio rientro. Sono molto contenta di riprendere la strada con tutti i suoi militanti e iscritti. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse l'impasse", ha poi scritto Emma Bonino sulle sue pagine social.

L'addio a +Europa era arrivato a metà marzo dopo una serie di attriti interni: "Non c’è stato dialogo, ma solo insulti con termini che non vorrei ripetere, sulle chat, in tutti i modi possibili e immaginabili. Io non voglio partecipare a questo gioco al massacro. Me ne vado a testa alta prima che mi facciate fuori voi, perché così va a finire", aveva detto durante l'assemblea nazionale del partito in diretta streaming.

Ora le cose sembrano essere cambiate: "Questo congresso ha dimostrato grande coraggio e la voglia di andare avanti. Siete stati capaci di trovare un accordo e convocare un congresso che, obiettivamente, può solo fare invidia a molti per maturità politica. Restano chiari come sempre i nostri obiettivi e i nostri valori europeisti e senza sbavature. E sono contenta siano diventati ora maggioritari anche per gli altri", ha spiegato Bonino.

Benedetto Della Vedova è stato inoltre confermato segretario nel corso congresso. Riccardo Magi è stato invece eletto presidente e Maria Saeli tesoriere. "C’è molto da fare e serve l'impegno di ciascuno di noi. Ma vale davvero la pena di ripartire con tutte le nostre e energie, le nostre idee e la nostra passione. Sarò con voi e spero nel contributo di ciascuno.", ha concluso Bonino.