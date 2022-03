Elly Schlein lancia “Visione comune”, l’evento per ricostruire la sinistra: presenti Letta e Conte Si chiama “Visione comune” ed è una nuova iniziativa per mettere assieme le forze della sinistra italiana, lanciata dalla vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein.

A cura di Giacomo Andreoli

Si chiama "Visione comune" ed è una nuova iniziativa collettiva e di rete per mettere assieme le forze della sinistra italiana, parlare di Ucraina e costruire un nuovo progetto ecosocialista. Esattamente quello che vorrebbe la vicepresidente dell'Emilia Romagna Elly Schlein, come ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it, presentando il suo libro “La nostra parte".

È stata lei infatti a promuovere sui suoi profili social l'iniziativa, che si terrà sabato 19 marzo a Roma dalle 10.30 alle 18 (precisamente al Parco delle Energie, in via Prenestina 175). Con lei decine di persone, tra cui diversi esponenti politici del centrosinistra. Tra questi: Marta Bonafoni, Annalisa Corrado, Rossella Muroni, Alessandro Zan, Pierfrancesco Majorino, Arturo Scotto, Marco Grimaldi, Anna Falcone, Ferruccio Sansa e Massimo Bugani.

L'evento si aprirà con un collegamento con un cooperante da Chernivtsi, in Ucraina, per parlare del dramma umanitario nel paese colpito dalla guerra. Quindi ci saranno, nel corso della giornata, sette panel con più temi, per discutere e condividere una visione che provi a tenere assieme giustizia sociale e climatica. Parteciperanno circa 70 persone tra dal vivo o da remoto. Sono: amministratrici e amministratori locali, esperti di temi tecnici e sociali, attiviste e attivisti, lavoratori e lavoratrici, giornalisti, intellettuali ed esponenti di forze politiche (come il ministro della Salute Roberto Speranza e i leader di PD e M5s Letta e Conte). Quest'ultimi parleranno al pubblico e discuteranno tra loro. Sono poi previsti intermezzi di Fabrizio Barca, Paolo Berizzi, Alessandro Zan e Angelica Villa. Ad oggi le richieste di adesione del pubblico, arrivate sul sito "visionecomune.net", sono più di mille.

Visione comune, il programma dell'evento di Elly Schlein a Roma

Questo il programma completo della giornata: