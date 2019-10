Elezioni Umbria: i candidati a sostegno di Claudio Ricci

Oggi dalle 7 alle 23 si vota per le elezioni in Umbria, un appuntamento importante per chi vive nella Regione, ma non solo. L’appuntamento in Umbria rappresenta infatti un test elettorale che può dare qualche indicazione sul gradimento della nuova maggioranza al governo, e sulla tenuta del centrodestra unito. Tra gli otto candidati al ruolo di Governatore c’è anche Claudio Ricci, ex sindaco di Assisi. Ecco quali sono le liste e i candidati che lo supportano.