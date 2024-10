Elezioni Liguria 2024: date e orari, candidati e ultimi sondaggi sulle regionali

video suggerito

Le elezioni in Liguria 2024 si terranno domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre dalle ore 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di lunedì. Dopo le dimissioni di Giovanni Toti e l'inchiesta sulla corruzione in Liguria, gli elettori liguri sono chiamati a rieleggere il presidente di Regione e rinnovare il Consiglio regionale.

I due candidati principali, stando anche agli ultimi sondaggi, sono l'ex ministro del Pd Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra. Tra gli altri sette candidati spicca l'ex senatore del M5s Nicola Morra. I sondaggi più recenti assegnano un lieve vantaggio a Bucci.

Quando si vota per le elezioni regionali in Liguria 2024: date e orari

Per le elezioni regionali 2024 in Liguria si voterà domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre. I seggi saranno aperti entrambi i giorni fin dalle 7 di mattina, ma lunedì chiuderanno nel pomeriggio. Gli orari quindi saranno:

domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23

lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle ore 15

Terminate le votazioni, i seggi chiuderanno e inizierà lo spoglio. Una stima dei risultati dovrebbe arrivare nelle ore successive, e a meno che non ci siano intoppi nello scrutinio è probabile che prima di martedì si conoscerà il vincitore.

Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria 2024

In tutto i candidati alle elezioni regionali in Liguria sono nove. Quelli con più probabilità di vittoria però sono due. Da una parte Andrea Orlando, ex ministro del Pd, sostenuto dal centrosinistra nonostante le polemiche con Italia viva, che non si è presentata. Dall'altra Marco Bucci, sindaco di Genova appoggiato dai partiti di centrodestra.

Il più noto degli altri candidati, e anche quello che ottiene i risultati più significativi nei sondaggi, è Nicola Morra. L'ex senatore del Movimento 5 stelle, espulso dal M5s nel 2021 per non aver votato la fiducia al governo Draghi.

Come si vota alle regionali: la legge elettorale

Sulla scheda elettorale fornita agli elettori, si potrà votare per una lista provinciale facendo una X sul simbolo. Se si indica solamente la preferenza per la lista, il voto andrà automaticamente anche al candidato presidente che quella lista sostiene. Se si vota solamente per il presidente, il voto non andrà ad alcuna lista. In alternativa, si può indicare sia il simbolo della lista che quello del candidato presidente. È possibile anche effettuare il voto disgiunto: ovvero, si può votare per un candidato presidente, e poi per una lista che non lo appoggia. Non c'è la possibilità di ballottaggio: chi prende più voti sarà eletto presidente.

All'interno delle liste provinciali si potranno esprimere fino a due preferenze, ma è importante che in questo caso si tratti di due persone di sesso diverso. Altrimenti, la seconda preferenza sarà annullata.

I consiglieri saranno eletti in base al numero di preferenze ricevute. I posti nel Consiglio regionale sono 31 in tutto: uno andrà al presidente eletto, e un altro al candidato presidente che arriverà secondo. I seggi saranno ripartiti in modo piuttosto complesso: 24 con metodo proporzionale nelle singole circoscrizioni, cioè le singole province, e altri sei con metodo maggioritario per far sì che le liste collegate al presidente eletto abbiano la maggioranza.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Fino a un mese prima del voto, i sondaggi politici davano un lieve vantaggio ad Andrea Orlando. Nelle ultime settimane, la situazione è cambiata. Alcune rilevazioni, come quella di Bidimedia per GenovaToday, vedono Bucci lievemente favorito: in questo caso con il 47,5% dei voti, contro il 47% di Orlando e il 2% di Nicola Morra.

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della Sera a metà ottobre assegnava a Bucci il 49% e a Orlando il 46%, con un 1,1% per Francesco Toscano, candidato di Democrazia sovrana e popolare. Insomma, le percentuali precise variano a seconda della rilevazione, ma i sondaggi sembrano concordare che si tratta di un'elezione dal risultato incerto.