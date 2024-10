video suggerito

Elezioni Liguria 2024, il fac simile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati Domani, domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle ore 15, si svolgeranno le elezioni regionali in Liguria. Per votare servono documento di identità e tessera elettorale. È possibile mettere fino a due preferenze ed è consentito il voto disgiunto. Ecco i fac simile delle schede elettorali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domani, domenica 27 ottobre 2024 e lunedì 28 ottobre si vota per le elezioni regionali in Liguria. I cittadini saranno chiamati alle urne dalle ore 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7:00 alle 15:00 del lunedì. Una volta chiusi i seggi cominceranno le operazioni di spoglio e inizieranno ad arrivare le prime proiezioni di voto.

I candidati sono in tutto nove: Marco Bucci, Andrea Orlando, Nicola Morra, Maria Antonietta Cella, Davide Felice, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Alessandro Rosson e Francesco Toscano. Secondo la legge elettorale della Liguria, gli elettori possono esprimere fino a un massimo di due preferenze, purché attribuite a candidati di genere diverso. È ammesso inoltre il voto disgiunto.

Per votare occorrerà recarsi alle urne muniti di documento di identità e carta elettorale. I fac simile delle schede elettorali sono leggermente diversi per ciascuna delle quattro circoscrizioni in cui è divisa la Liguria.

I fac simile delle schede elettorali per circoscrizione

Il territorio della Liguria è diviso in quattro circoscrizioni elettorali: Genova, Imperia, La Spezia e Savona. Tra le diverse circoscrizioni, le schede elettorali cambiano leggermente nell'ordine in cui sono presentate le liste. Ecco i fac simile ufficiali per vedere come sarà la scheda che verrà data all'elettore prima di entrare nella cabina.

Fac simile circoscrizione di Genova

Fac simile della circoscrizione di Imperia

Fac simile circoscrizione La Spezia

Fac simile circoscrizione di Savona

I simboli e i candidati sulla scheda elettorale

In ogni circoscrizione i candidati sono presentati nel medesimo ordine. E dunque, partendo da sinistra: Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra, con i loro rispettivi simboli; al centro il candidato del centrodestra, Marco Bucci, e infine il candidato del centrosinistra, con le liste a lui collegate, Andrea Orlando.

A variare è l'ordine delle liste collegate ai nomi dei diversi candidati. Ad esempio nella circoscrizione di Genova le liste sono presentate così:

Per il centrodestra:

Orgoglio Liguria

Vince Liguria

Lega

Libertas Udc

Fratelli d'Italia

Alternativa popolare

Forza Italia

Per il centrosinistra:

Patto civico e riformista

Alleanza Verdi-Sinistra

Andrea Orlando presidente

Partito democratico

Movimento 5 stelle

Liguria a testa alta

Come si vota alle regionali in Liguria, regole e voti di preferenza

Per votare occorre recarsi ai seggi muniti del documento di identità e della tessera elettorale. Una volta ottenuta la scheda sarò possibile votare per una lista provinciale facendo una "X" sul simbolo della stessa. In questo caso il voto risulterà attribuito sia a favore della lista che a al candidato presidente a essa collegato. È possibile comunque apporre una X anche sul nome del candidato presidente.

In alternativa, si può decidere di apporre il proprio voto solo sul nome del candidato e in quel caso, la preferenza si intenderà espressa solo per lui e non per le liste collegate.

È consentito esprimere fino a un massimo di due preferenze, purché queste vengano riferite a candidati di genere diverso. Inoltre, è ammesso il voto disgiunto, cioè la possibilità di esprimere la propria preferenza per un certo candidato ma anche per una lista a lui non collegata.

I seggi per circoscrizione e l'elezione dei consiglieri

Ogni circoscrizione assegnerà un certo numero di seggi al Consiglio regionale della Liguria. Tale numero varia a seconda delle dimensioni dell'elettorato appartenente a ogni circoscrizione. A Savona, Imperia, Genova e La Spezia verrano eletti al Consiglio coloro che avranno raccolto più preferenze all'interno delle liste più votate.

In particolare, nelle circoscrizioni sono attribuiti solamente quattro quinti dei 30 seggi di cui si compone l'Assemblea legislativa, ovvero 24 seggi, così suddivisi:

13 per la circoscrizione di Genova;

per la circoscrizione di Genova; 3 per quella di Imperia;

per quella di Imperia; 4 per la circoscrizione di La Spezia;

per la circoscrizione di La Spezia; 4 per quella di Savona.

A questi si aggiungono il seggio del Presidente eletto e del candidato arrivato secondo.