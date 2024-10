Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria 2024: nomi e liste

video suggerito

Si avvicinano le elezioni regionali in Liguria: il voto sarà domenica 27 ottobre 2024, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15. I candidati sono in tutto nove. Secondo gli ultimi i sondaggi i due favoriti sono l'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra.

A cura di Luca Pons

Per le elezioni regionali in Liguria si voterà il 27 e 28 ottobre 2024: i seggi apriranno domenica 27 dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 28 dalle ore 7 alle ore 15. Sono in tutto nove i candidati presidente, ma i sondaggi indicano che a sfidarsi saranno soprattutto Andrea Orlando, ex ministro del Pd, e il sindaco di Genova Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra. Tra i candidati c'è anche Nicola Morra, ex senatore del Movimento 5 stelle.

Fino a poche settimane fa i sondaggi, dopo l'inchiesta per corruzione e le dimissioni dell'ex presidente Toti, assegnavano un leggero vantaggio a Orlando, anche se il sindaco di Genova è sembrato in grado di rimontare nelle rilevazioni successive. La legge elettorale della Liguria prevede che i cittadini possano esprimere fino a due preferenze di genere diverso tra candidati della stessa lista. Sarà anche possibile il voto disgiunto: si potrà votare un candidato presidente e poi i candidati consiglieri di una lista che non lo sostiene.

Marco Bucci, candidato di centrodestra

Marco Bucci

Marco Bucci è nato il 31 ottobre 1959 a Genova, si è laureato in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche all'università del capoluogo ligure, e per diversi anni ha lavorato nel mondo dell'industria chimica e farmaceutica. Ha avuto ruoli da dirigente in aziende come Kodak, 3M e Carestream Health. Il suo ingresso in politica è arrivato nel 2017 con la candidatura a sindaco di Genova sostenuto dal centrodestra. Elezione vinta al secondo turno, e poi riconfermata nel 2022 con una vittoria al primo turno.

Nel 2018 il primo governo Conte lo ha nominato commissario straordinario per la ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi, e nel 2023 ha avuto la nomina a commissario per costruzione della diga di Genova. A giugno di quest'anno è stato operato per la rimozione di un tumore, e a settembre ha confermato che sta procedendo con le cure. Le liste che lo sostengono sono:

Vince Liguria

Orgoglio Liguria

Fratelli d'Italia

Lega

Forza Italia

Alternativa popolare

Libertas Udc

Andrea Orlando, candidato di centrosinistra

Andrea Orlando

Andrea Orlando è nato l'8 febbraio 1969 a La Spezia, e la sua carriera politica è iniziata fin dagli anni della gioventù. Con il Partito comunista italiano, nel 1990 è entrato nel Consiglio comunale di La Spezia, dove è poi stato rieletto più volte. Ha aderito al Pds e in seguito ai Democratici di sinistra: nel 2003 è entrato nella direzione nazionale, e nel 2007 è stato tra i membri fondatori del Pd.

Con i dem è stato deputato per cinque mandati consecutivi, e ha ricoperto l'incarico di ministro dell'Ambiente nel governo Letta, della Giustizia nei governi Renzi e Gentiloni, e del Lavoro nel governo Draghi. In Liguria, le liste che lo sostengono sono:

Alleanza Verdi-Sinistra

Patto civico e riformista

Movimento 5 stelle

Partito democratico

Andrea Orlando presidente

Liguria a testa alta

Nicola Morra, candidato con "Uniti per la Costituzione"

Nicola Morra

Nicola Morra è nato il 5 luglio 1963 a Genova. Cresciuto a Cosenza, si è laureato in Filosofia a Roma e si è specializzato in Bioetica a Bari. Dopo aver lavorato come insegnante per diversi anni, nel 2011 si è unito al Movimento 5 stelle della ‘prima ora'. Nel 2013 è stato eletto in Senato per la prima volta, e nel 2018 è stato confermato.

Quell'anno è stato eletto come presidente della commissione Antimafia. Nel 2021 è stato poi espulso dal Movimento 5 stelle per non aver votato la fiducia al governo Draghi. Dopo la fine della legislatura si è dedicato all'incarico di consigliere comunale a Vado Ligure. È candidato con il sostegno di una sola lista:

Uniti per la Costituzione

Maria Antonietta Cella, candidata civica

Maria Antonietta Cella, foto dal sito della Città metropolitana di Genova

Maria Antonietta Cella è nata il 25 ottobre 1964 a Santo Stefano d'Aveto (Genova), Comune di circa mille abitanti di cui è stata sindaca per due mandati tra il 1995 e il 2004 (durante il secondo mandato è stata anche presidente della Comunità montana Aveto Graveglia e Sturla) e poi nuovamente dal 2014 al 2019, mentre negli ultimi cinque anni è stata consigliera comunale di minoranza. È candidata con il supporto di una lista che, tra i suoi candidati, ha anche l’ex ministro leghista Roberto Castelli:

Partito popolare del Nord – Autonomia e libertà

Davide Felice

Davide Felice, avvocato di 36 anni, è nato a Brescia e ha un passato come consigliere comunale di minoranza a Castegnato (sempre in provincia di Brescia). È candidato con un partito di nascita recente che adotta lo sloga "No euro, no vax, no war". A sostenerlo c'è una sola lista, che prende il nome del partito:

Forza del popolo

Marco Giuseppe Ferrando, candidato con "Partito comunista dei lavoratori"

Marco Ferrando

Marco Giuseppe Ferrando, più noto come Marco Ferrando, è nato il 18 luglio 1954 a Genova. Ha insegnato storia e filosofia al liceo per diversi anni. Dopo una lunga militanza in varie organizzazioni di sinistra extraparlamentare, nel 1992 ha aderito a Rifondazione comunista. Nel 2006, pochi mesi dopo che la sua candidatura alle elezioni politiche era stata ritirata dal segretario Bertinotti a seguito di alcune dichiarazioni controverse, è uscito da Rifondazione e ha partecipato alla fondazione del Partito comunista dei lavoratori, di cui ancora oggi è portavoce. A sostenerlo c'è una lista:

Partito comunista dei lavoratori.

Nicola Rollando, candidato di "Per l'Alternativa"

Dal profilo Facebook di Nicola Rollando

Nicola Rollando è un agricoltore 63enne e attivista per l'ambiente di Sestri Levante. L'anno scorso si è candidato come sindaco nel suo Comune. È sostenuto dal Partito comunista italiano, Rifondazione comunista, Potere al popolo e Sinistra europea, che si sono uniti in un'unica lista:

Per l'alternativa

Alessandro Rosson, candidato con la lista "Indipendenza"

Dai profili social di Alessandro Rosson

Alessandro Rosson è nato il 21 aprile 1967 ed è un avvocato con studio a La Spezia. Ex esponente della Lega della sua città, è il candidato su cui punta la lista fondata dall’ex sindaco di Roma di Alleanza nazionale Gianni Alemanno:

Indipendenza

Francesco Toscano, candidato di "Democrazia sovrana e popolare"

Francesco Toscano

Francesco Toscano è nato il 28 maggio 1979 a Gioia Tauro. Avvocato dal 2007, è stato anche giornalista alla Gazzetta del Sud e assessore a Gioia Tauro nel 2015/2016. È candidato dal movimento di Marco Rizzo:

Democrazia sovrana popolare.