Regionali Liguria, Italia viva si tira fuori dal centrosinistra e non correrà alle elezioni "Nelle ultime ore – su pressione dei Cinque Stelle – ci è stato chiesto di eliminare l'apparentamento o cancellare dalla lista i nomi di alcuni nostri rappresentanti. E per noi non è politicamente serio". Lo ha detto Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva, il partito di Matteo Renzi. Il partito "non parteciperà dunque alle elezioni regionali liguri".

A cura di Luca Pons

Italia viva, il partito fondato da Matteo Renzi, non ci sarà alle elezioni regionali in Liguria che si svolgeranno il 27 e 28 ottobre 2024. Lo ha fatto sapere la coordinatrice nazionale, la ligure Raffaella Paita, in una nota diramata nell'ultimo giorno disponibile per presentare le liste. "Siamo disponibili a fare gli accordi con il centrosinistra ma non a tutti i costi. E questo deve essere chiaro per l’oggi e per il domani", ha affermato la senatrice.

Stando a quanto comunicato da Paita, alla base della decisione di abbandonare la coalizione che sosterrà l'ex ministro del Pd Andrea Orlando c'è uno scontro con il Movimento 5 stelle. I pentastellati, infatti, avrebbero fatto "pressione" per spingere Italia viva a "eliminare l’apparentamento o cancellare dalla lista i nomi di alcuni nostri rappresentanti".

Iv non si presentava con una propria lista, ma in una condivisa con +Europa, chiamata "Riformisti uniti". Anche quella di non presentare il proprio simbolo, ma di formare invece una lista comune sarebbe stata una "richiesta degli alleati", accettata per "raggiungere l’obiettivo di una presenza riformista nel centrosinistra". E ci sarebbero già stati gli accordi con Orlando, con cui la lista è "apparentata".

Tuttavia oggi, proprio nelle ultime ore prima di depositare ufficialmente le liste, sarebbe arrivata la richiesta di fare un ulteriore passo indietro, eliminando l'apparentamento o alcuni dei nomi di candidati. Una richiesta "non politicamente seria", ha detto Paita.

"In queste settimane abbiamo offerto la massima disponibilità e lavorato con generosità per costruire anche in Liguria un centrosinistra credibile e riformista", ha insistito, ribadendo che c'è l'apertura di Iv per degli accordi ma "non a tutti i costi". Un messaggio che è sembrato diretto non solo alle regionali in autunno – che riguarderanno anche Emilia-Romagna e Umbria – ma anche ai progetti future alleanze nazionali.

"Siamo favorevoli alla costruzione di una coalizione di centrosinistra anche facendo un generoso sforzo di mediazione", ha continuato la senatrice, "ma per noi – a differenza di altri, come abbiamo visto anche in queste ore a livello nazionale – prima delle poltrone viene la dignità. Possiamo rinunciare alle poltrone ma non rinunceremo mai alla dignità. E alla libertà".

L'uscita dal centrosinistra, per il partito di Renzi, significa anche abbandonare definitivamente le elezioni in Liguria: "Visti i tempi stretti non ci sono più i tempi per costruire una lista alternativa. Italia Viva non parteciperà dunque alle elezioni regionali liguri". In conclusione, il partito non ha neanche dato un'indicazione di voto ai propri elettori (invitandoli ad esempio a sostenere Orlando). Anzi, Paita ha sottolineato che si lascia "piena libertà di voto, avendo a cuore sempre e solo il futuro della Liguria".