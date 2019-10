L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini è in piazza a Parma per un comizio in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. E mentre il leader della Lega è in un bar di via Farini, in piazza Garibaldi si sono radunate un centinaio di persone che stanno manifestando contro la sua presenza in città. "L'Emilia non è il sistema Bibbiano", ha dichiarato Salvini.

"Il 26 gennaio scriveremo una pagina della storia italiana: la festa della liberazione dell'Emilia e della Romagna", ha continuato. All'ingresso della strada un ingente schieramento di forze di polizia sta creando un cordone per dividere i manifestanti dai militanti leghisti che si sono dati appuntamento in centro. Salvini aprirà la campagna elettorale per la tornata elettorale del prossimo 26 gennaio. Al suo fianco la candidata a presidente Lucia Borgonzoni.

Il cordone di polizia in tenuta antisommossa ha diviso le due manifestazioni: Salvini in via Farini, il corteo di esponenti di sinistra in piazza Garibaldi. Per il momento non si registrano scontri.