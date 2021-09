Elezioni comunali, cosa dicono gli ultimi sondaggi sul voto nelle grandi città: da Torino a Bologna Il sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend sulle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre vede la possibilità di vittoria già al primo turno per il centrosinistra con Lepore a Bologna e Sala a Milano. Verso un’affermazione al ballottaggio Manfredi a Napoli, mentre a Roma il favorito sembra Gualtieri e a Torino è a testa a testa tra Damilano e Lo Russo.

A cura di Stefano Rizzuti

Centrosinistra vincente al primo turno a Bologna e Milano, con buone possibilità di vittoria al ballottaggio a Napoli, Roma e anche Torino. L’ultimo sondaggio effettuato da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre sembra sorridere soprattutto ai candidati del centrosinistra, ma le incognite restano tante: sia per lo scarso margine in alcune delle sfide cruciali sia per l’altissimo numero di elettori ancora indecisi. A Bologna sembra quasi certa la vittoria di Matteo Lepore al primo turno e anche Beppe Sala potrebbe essere riconfermato sindaco di Milano già il 4 ottobre. Vicino al 50% al primo turno anche Gaetano Manfredi a Napoli, ma in questo caso sembra più probabile una vittoria al ballottaggio contro Catello Maresca. Più equilibrio a Roma e Torino, dove si profilano due ballottaggi tra centrodestra e centrosinistra. Il sondaggio rileva anche le intenzioni di voto ai partiti in queste città in caso di elezioni politiche: il Pd è il primo partito ovunque, tranne che a Napoli dove prevale il Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra Fratelli d’Italia fa meglio della Lega a Roma, Napoli e Torino, mentre il Carroccio prevale a Bologna e a Milano, ma di pochissimo.

Comunali, a Roma si profila ballottaggio Michetti-Gualtieri

Al primo turno il candidato più votato a Roma dovrebbe essere quello del centrodestra, Enrico Michetti, stimato al 30,8%. Subito dietro Roberto Gualtieri, per il centrosinistra, al 26,4%. Niente ballottaggio, quindi, per Carlo Calenda al 19% e per la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, al 18,9%. Se fosse questo il ballottaggio Gualtieri sarebbe stimato al 59%, mentre Michetti si fermerebbe al 41%. Molti, però, gli astenuti e gli indecisi. Negativo il giudizio sull’amministrazione uscente, guidata dalla Raggi: quasi il 75% pareri negativi.

A Milano Sala punta a conferma al primo turno

Il sindaco uscente Beppe Sala potrebbe vincere già al primo turno a Milano secondo il sondaggio Quorum/YouTrend: è stimato al 50,9%, contro il 37% del candidato del centrodestra Luca Bernardo. Layla Pavone, del Movimento 5 Stelle, si ferma al 5,6%. Il giudizio sull’operato di Sala è complessivamente positivo, con quasi il 60% di pareri a favore del sindaco uscente.

Elezioni comunali Napoli, Manfredi verso vittoria al ballottaggio

Il candidato di Pd e Movimento 5 Stelle, Gaetano Manfredi, è stimato al 47,9% dei voti, vicino alla vittoria già al primo turno. Probabile, però, un ballottaggio con il candidato del centrodestra, Catello Maresca, dato al 25,9%. Più indietro Antonio Bassolino all’11,7% e Alessandra Clemente all’8,3%. In caso di ballottaggio Manfredi vincerebbe con quasi il 70% dei voti contro Maresca. Negativo, invece, il giudizio sull’amministrazione uscente, guidata da Luigi De Magistris.

A Torino testa a testa Damilano-Lo Russo

Si profila un testa a testa a Torino tra il candidato del centrodestra, Paolo Damilano, stimato al 43,7% e Stefano Lo Russo, del centrosinistra, al 42,8%. Più indietro Valentina Sganga, del Movimento 5 Stelle, all’8,6%. In caso di ballottaggio Lo Russo sembra leggermente sfavorito: 52,6% contro il 47,4% di Damilano. Negativo, per quasi il 60% degli intervistati, il giudizio sulla sindaca uscente Chiara Appendino.

Elezioni comunali Bologna, Lepore verso elezione al primo turno

Il sondaggio dà per quasi certa la vittoria di Matteo Lepore, candidato del centrosinistra sostenuto dal Movimento 5 Stelle, al primo turno a Bologna: è stimato al 59,5% dei voti. Più indietro Fabio Battistini, del centrodestra, al 32,1%. Sul sindaco uscente Virginio Merola il giudizio è complessivamente positivo, con un dato vicino al 70%.